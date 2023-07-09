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2 dk
ÖZEL HABER
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18:15
1 dk
ÖZEL HABER
Japonya'dan Ukrayna'ya şartlı onay
18:32
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya Başbakanı açıkladı: Ukrayna'ya o füzeleri vermeyeceğiz
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2 dk
ÖZEL HABER
Atom Enerjisi Ajansı’nın eski Baş Müfettişinden tehlike uyarısı
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3 dk
ÖZEL HABER
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5 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: BRICS'in kararı dolar hakimini zayıflatacak
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
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19:45
2 dk
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21:00
3 dk
ÖZEL HABER
Estonya'da Koos Partisi lideri: Estonya NATO yardımıyla Rusya'ya askeri provokasyon hazırlığında
21:17
2 dk
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Ukrayna'ya uyarı: Yüzde 100 değil, yüzde 120 yap
21:30
1 dk
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1 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin 'Gri Filo'su ortaya çıktı
21:52
2 dk
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İtalyan General Mini: Zelenskiy verdiği sözleri tutmalı
22:00
2 dk
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22:15
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Ukrayna'dan tehlikeli plan: Nükleer atık taşıyan füze ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldıracak
22:31
2 dk
ÖZEL HABER
BAE Enerji ve Altyapı Bakanı: Batı'nın baskısına rağmen Rusya'ya minnettarız
22:49
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: İlk ders zili ne zaman çalacak?
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: İlk ders zili ne zaman çalacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi belli oldu. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak" açıklaması yaptı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi paylaşıldı.Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak, ikinci dönem de 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024- 2025 Eğitim Öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
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meb açıkladı, okullar ne zaman açılacak, öğretmen maaşları
meb açıkladı, okullar ne zaman açılacak, öğretmen maaşları

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: İlk ders zili ne zaman çalacak?

11:54 09.07.2023 (güncellendi: 12:00 09.07.2023)
© AAOkul - çocuk - öğrenci - sınıf
Okul - çocuk - öğrenci - sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi belli oldu. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi paylaşıldı.
Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak, ikinci dönem de 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024- 2025 Eğitim Öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
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