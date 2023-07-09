https://sputniknews.com.tr/20230709/milli-egitim-bakanligi-acikladi-ilk-ders-zili-ne-zaman-calacak-1073338104.html
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: İlk ders zili ne zaman çalacak?
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: İlk ders zili ne zaman çalacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi belli oldu. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak" açıklaması yaptı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T11:54+0300
2023-07-09T11:54+0300
2023-07-09T12:00+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı
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ders
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi paylaşıldı.Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak, ikinci dönem de 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024- 2025 Eğitim Öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
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meb açıkladı, okullar ne zaman açılacak, öğretmen maaşları
meb açıkladı, okullar ne zaman açılacak, öğretmen maaşları
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: İlk ders zili ne zaman çalacak?
11:54 09.07.2023 (güncellendi: 12:00 09.07.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi belli oldu. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak" açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi paylaşıldı.
Buna göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak, ikinci dönem de 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024- 2025 Eğitim Öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.