https://sputniknews.com.tr/20230709/marmariste-ormanlik-alanda-yangin-1073338007.html

Marmaris'te ormanlık alanda yangın

Marmaris'te ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

marmaris

muğla

yangın

orman

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Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale ediyor.

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marmaris, muğla, yangın, orman