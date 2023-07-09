https://sputniknews.com.tr/20230709/marmariste-ormanlik-alanda-yangin-1073338007.html
Marmaris'te ormanlık alanda yangın
Marmaris'te ormanlık alanda yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T11:52+0300
2023-07-09T11:52+0300
2023-07-09T12:07+0300
yaşam
marmaris
muğla
yangın
orman
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Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale ediyor.
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marmaris, muğla, yangın, orman
marmaris, muğla, yangın, orman
Marmaris'te ormanlık alanda yangın
11:52 09.07.2023 (güncellendi: 12:07 09.07.2023) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale ediyor.