Korhan Berzeg 22 gündür kayıp: Arama alanı genişletiliyor

"Korhan Berzeg olayında bizim Gönen Belediyesi olarak arkadaşlarımız ile birlikte şu anda orada arama çalışması yapan jandarma ekibi, AFAD ekibi bir de bizim GÖNDAK ekibimiz tabi bu ekip bir haftadır anladığım kadarıyla daha da fazlalaştı, biz de bu arkadaşlara destek vermeye çalışıyoruz ama dediğim gibi olay ile alakalı devletimizin kurumları çalışıyor. Onların bilgileri dahilinde biz de o ekiplere destek vermeye çalışıyoruz Gönen Belediyesi olarak. İnşallah yakın bir zamanda iyi bir haber alınır diye düşünüyoruz ama yorum da çok fazla işte bu yorumların da çalışan arkadaşları etkilediğini düşünüyorum ama inşallah bu yorumlar çok arkadaşlarımızı etkilemeyecek şekilde kısaltılırsa biz de sevineceğiz ve arkadaşlarımızın işlerinin daha kolay olacağını düşünüyorum."