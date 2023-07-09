https://sputniknews.com.tr/20230709/kirim-tatarlarindan-erdogana-yarimadaya-temsilcilerini-gonderme-cagrisi-1073323627.html

Kırım Tatarlarından Erdoğan'a yarımadaya temsilcilerini gönderme çağrısı

Kırım Tatarlarından Erdoğan'a yarımadaya temsilcilerini gönderme çağrısı

Kırım Tatarları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarımada halkının gerçek yaşamını tanımaları için temsilcilerini göndermesi çağrısında bulundu. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T01:28+0300

2023-07-09T01:28+0300

2023-07-09T01:28+0300

dünya

kırım

recep tayyip erdoğan

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Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım Tatarlarının gerçek hayatını tanımaları için temsilcilerini yarımadaya göndermeye çağırdı.Erdoğan’ın dün Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi Sputnik’e değerlendiren Smirnov, “Türkiye Cumhurbaşkanı, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Kırım Tatarlarını yeniden Ukrayna ile özdeşleştirdi, bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok. Sayın Erdoğan, Kırım Tatarlarının gerçek yaşamını tanımaları için temsilcilerini Kırım'a göndermeli ve bu konudaki açıklamaları sonrasında yapmalı” diye konuştu.Kırım Tatarlarının, yarımadanın Ukrayna'nın bir parçası olduğu yıllarda özgürlükleri için mücadele ettiklerine dikkat çeken Smirnov, “Ukrayna yönetimi, Kırım Tatarlarının rehabilitasyonu konusunda karar vermeyi kesinlikle reddediyordu, Kırım Tatar dili devlet dili olarak tanınmadı, Büyük Cuma Camii'nin inşa edilmesi yasaklandı, bu nedenlerle tüm yarımada bir ‘protesto alanına’ dönüştü. Türk lider bunu çok iyi biliyor, ama bunu açıkça kabul etmek için acele etmiyor” ifadelerini kullandı.Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesinin ardından Rus lider Vladimir Putin’in ilk kararnamelerinden bir tanesi ile Kırım Tatarlarını, Ermenileri, Bulgarları, Yunanlıları, Almanları ve İtalyanları rehabilite ettiğini vurgulayan Smirnov, “Kırım Tatar dili Kırım'da devlet dili haline geldi, Kırım'ın başkentinde ise Büyük Cuma Camii'nin inşaatı tamamlanmak üzere, ayrıca Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı, Ukrayna yönetimi sırasında ortaçağ yolsuzluk koşullarının hüküm sürdüğü yerlerde sosyal tesis, yol ve altyapı inşaatlarına on milyarlarca ruble yatırım yapıldı” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/rus-milletvekili-erdoganin-sozleri-ukraynanin-natoya-katilimina-yardim-anlamina-gelmiyor-1073318642.html

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