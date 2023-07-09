https://sputniknews.com.tr/20230709/kdv-artisi-sigarada-vergi-yukunu-yuzde-825e-cikardi-paketine-5-lira-zam-yolda-1073343217.html

KDV artışı sigarada vergi yükünü yüzde 82.5'e çıkardı: 'Paketine 5 lira zam yolda'

KDV artışı sigarada vergi yükünü yüzde 82.5'e çıkardı: 'Paketine 5 lira zam yolda'

Son KDV artışı ile sigarada toplam vergi yükü yüzde 81'den 82.5'e çıktı. Mali çarpan olarak adlandırılan 1 birim maliyet artışı için gereken fiyat artışı... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T14:51+0300

2023-07-09T14:51+0300

2023-07-09T14:53+0300

sigara

tütün

kdv

zam

ekonomi

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Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberinin ilgili bölümü şöyle:"Son olarak tütün mamullerine uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkmasıyla birlikte satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15.25’ten yüzde 16.67’ye çıktı. Böylelikle, 5 Temmuz'daki ÖTV artışı ile birlikte endüstrinin ortalama fiyat seviyesindeki bir paket sigaranın üzerindeki toplam vergi yükü yaklaşık yüzde 81’den yüzde 82.5’e yükseldi.Yüzde 63 oranında uygulanan nispi vergi dolayısıyla mali çarpan KDV’nin yüzde 20’ye artırılması ile birlikte, sigaralar üzerindeki toplam verginin daha da yüksek bir oranı fiyata bağlı hale gelmesini sağladı. Sigaralar için yaklaşık 6.8 olan mali çarpan 7.5’a yükseldi. Böylece gerçekleşen maliyet artışları fiyatlara yaklaşık 6.8 katı yerine 7.5 katı seviyesinde yansıyacak. Örneğin, 1 TL’lik bir maliyet artışının perakende satış fiyatına yaklaşık 7.5 TL artış olarak yansıtılması gerekecek.Sigara sektöründe ÖTV ve KDV’de gerçekleşen artışların ve mali çarpanın 7.5’a yükselmesinin, ortalama fiyat seviyesindeki bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 TL’nin üzerinde artış ihtiyacı getireceği hesaplanıyor. Kur ve enflasyon kaynaklı diğer maliyet artışları ile birlikte düşünüldüğünde bu rakamın daha da artabileceği düşünülüyor. Tütün mamullerinin enflasyon sepetindeki yüzde 4’e yakın ağırlığı düşünüldüğünde maliyetlerin katlanarak fiyata yansımasının enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi kaçınılmaz olacak."

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sigara fiyatları, sigaraya zam, tütün fiyatları