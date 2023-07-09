https://sputniknews.com.tr/20230709/kamu-kurum-ve-kuruluslarina-263-sehit-yakini-gazi-ve-gazi-yakini-atanacak-1073346350.html
Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını açıkladı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T16:34+0300
2023-07-09T16:34+0300
2023-07-09T16:34+0300
ekonomi
kamu kurumları
gazi
şehit
işçi
kadro
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz Salı günü yapılacak törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı sunulacak.Noter huzurundaki törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması, öğrenim durumlarına göre, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.Ataması yapılacak 263 kişiyle, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplamı 48 bin 819'a ulaşacak.
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atama, kadro, istihdam
Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz Salı günü yapılacak törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı sunulacak.
Noter huzurundaki törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması, öğrenim durumlarına göre, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.
Ataması yapılacak 263 kişiyle, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplamı 48 bin 819'a ulaşacak.