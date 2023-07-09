https://sputniknews.com.tr/20230709/kamu-kurum-ve-kuruluslarina-263-sehit-yakini-gazi-ve-gazi-yakini-atanacak-1073346350.html

Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını açıkladı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T16:34+0300

2023-07-09T16:34+0300

2023-07-09T16:34+0300

ekonomi

kamu kurumları

gazi

şehit

işçi

kadro

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104241/62/1042416205_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_8b898d130d8a25ec14b08aa72ae1abe7.jpg

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz Salı günü yapılacak törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı sunulacak.Noter huzurundaki törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması, öğrenim durumlarına göre, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.Ataması yapılacak 263 kişiyle, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplamı 48 bin 819'a ulaşacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atama, kadro, istihdam