https://sputniknews.com.tr/20230709/izmir-rum-ortodoks-toplumu-baskani-teodoridisten-aziz-vukolos-kilisesi-aciklamasi-1073339190.html

Eğlence düzenlenmişti: İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan Aziz Vukolos Kilisesi açıklaması

Eğlence düzenlenmişti: İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan Aziz Vukolos Kilisesi açıklaması

İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki eğlence organizasyonu nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T12:38+0300

2023-07-09T12:38+0300

2023-07-09T12:46+0300

izmir

türkiye

izmir rum ortodoks toplumu

aziz vukolos kilisesi

eğlence

ak parti

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İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis, yaptığı açıklamada, bir Hristiyan vatandaş olarak telefonla görüştüğü Soyer'e hassasiyetlerini dile getirdiğini belirtti.Soyer'in üzüntüsünü dile getirdiğini ve özür dilediğini aktaran Teodoridis şöyle dedi:"Yaptığımız görüşmede bir daha benzeri bir durumun yaşanmayacağını sesinden hissettim. Bunun tekrarlanmaması adına önlem alınması bizim için son derece önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ve İzmir halkının destekleri de bizim için son derece kıymetliydi. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır."Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz" açıklaması yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230709/yunanistan-izmirdeki-aziz-vukolos-kilisesinde-duzenlenen-eglenceyi-kinadi-1073326090.html

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izmir, izmir rum ortodoks toplumu, aziz vukolos kilisesi, eğlence, ak parti