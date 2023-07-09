https://sputniknews.com.tr/20230709/izmir-rum-ortodoks-toplumu-baskani-teodoridisten-aziz-vukolos-kilisesi-aciklamasi-1073339190.html
Eğlence düzenlenmişti: İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan Aziz Vukolos Kilisesi açıklaması
Eğlence düzenlenmişti: İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan Aziz Vukolos Kilisesi açıklaması
İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki eğlence organizasyonu nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T12:38+0300
2023-07-09T12:38+0300
2023-07-09T12:46+0300
izmir
türkiye
izmir rum ortodoks toplumu
aziz vukolos kilisesi
eğlence
ak parti
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İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis, yaptığı açıklamada, bir Hristiyan vatandaş olarak telefonla görüştüğü Soyer'e hassasiyetlerini dile getirdiğini belirtti.Soyer'in üzüntüsünü dile getirdiğini ve özür dilediğini aktaran Teodoridis şöyle dedi:"Yaptığımız görüşmede bir daha benzeri bir durumun yaşanmayacağını sesinden hissettim. Bunun tekrarlanmaması adına önlem alınması bizim için son derece önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ve İzmir halkının destekleri de bizim için son derece kıymetliydi. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır."Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz" açıklaması yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/yunanistan-izmirdeki-aziz-vukolos-kilisesinde-duzenlenen-eglenceyi-kinadi-1073326090.html
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izmir, izmir rum ortodoks toplumu, aziz vukolos kilisesi, eğlence, ak parti
Eğlence düzenlenmişti: İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan Aziz Vukolos Kilisesi açıklaması
12:38 09.07.2023 (güncellendi: 12:46 09.07.2023) Abone ol
İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki eğlence organizasyonu nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisini telefonla arayarak üzüntüsünü dile getirdiğini belirterek, "Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır" dedi.
İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis, yaptığı açıklamada, bir Hristiyan vatandaş olarak telefonla görüştüğü Soyer'e hassasiyetlerini dile getirdiğini belirtti.
Soyer'in üzüntüsünü dile getirdiğini ve özür dilediğini aktaran Teodoridis şöyle dedi:
"Yaptığımız görüşmede bir daha benzeri bir durumun yaşanmayacağını sesinden hissettim. Bunun tekrarlanmaması adına önlem alınması bizim için son derece önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ve İzmir halkının destekleri de bizim için son derece kıymetliydi. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır."
Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz" açıklaması yapmıştı.