https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-miras-kavgasi-4-olu-2-yarali-1073321780.html

İstanbul'da miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kavga

miras

ölü

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İstanbul'un Pendik'te iddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.

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