https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-miras-kavgasi-4-olu-2-yarali-1073321780.html
İstanbul'da miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T00:25+0300
2023-07-09T00:25+0300
2023-07-09T00:26+0300
türkiye
kavga
miras
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073321846_0:9:828:475_1920x0_80_0_0_cfda27fe2efa6aaa2d8065f9bd3c5b81.jpg
İstanbul'un Pendik'te iddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073321846_102:0:735:475_1920x0_80_0_0_28881e33a10b9d22ab2b815efdd3223a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kavga, miras, ölü
İstanbul'da miras kavgası: 4 ölü, 2 yaralı
00:25 09.07.2023 (güncellendi: 00:26 09.07.2023) Abone ol
İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Pendik'te iddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.