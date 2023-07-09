https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1073327995.html
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilecek 15 Temmuz Vatan Koşusu güzergahında trafik düzenlemesi yapıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T09:11+0300
2023-07-09T09:11+0300
2023-07-09T09:15+0300
istanbul
trafik
kapatma
türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün saat 06.00 itibarıyla Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikametine tek yönün trafiğe kapatıldığı belirtildi.Açıklamada, sürücülerin alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/120-gunluk-beyaz-yol-calismasi-basliyor-bazi-metrobus-duraklari-kapali-kalacak-1073315153.html
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istanbul, trafik, kapatma
istanbul, trafik, kapatma
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
09:11 09.07.2023 (güncellendi: 09:15 09.07.2023) Abone ol
İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilecek 15 Temmuz Vatan Koşusu güzergahında trafik düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün saat 06.00 itibarıyla Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikametine tek yönün trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabileceği kaydedildi.