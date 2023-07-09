https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-511-kacak-gocmen-yakalandi-1073339012.html
İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 511 kaçak göçmen yakalandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T12:29+0300
2023-07-09T12:29+0300
2023-07-09T12:29+0300
türkiye
istanbul
kaçak göçmen
polis
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, dün İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230709/bakan-yerlikaya-tarih-verdi-duzensiz-gocmen-konusunda-gozle-gorulur-farklilasma-olacagi-kanaatinde-1073331752.html
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istanbul, kaçak göçmen, polis
istanbul, kaçak göçmen, polis
İstanbul'da 511 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 511 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, dün İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.