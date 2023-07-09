https://sputniknews.com.tr/20230709/israil-gucleri-kuduste-bicakli-saldiri-girisimi-iddiasiyla-filistinli-bir-kadini-vurdu-1073352932.html
İsrail güçleri, Kudüs'te 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla Filistinli bir kadını vurdu
İsrail güçleri, Kudüs'te 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla Filistinli bir kadını vurdu
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli kadını, 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiasıyla ateş açarak yaraladı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T21:31+0300
2023-07-09T21:31+0300
2023-07-09T21:31+0300
dünya
ortadoğu
israil
israil-filistin
polis
kadın
bıçaklı saldırı
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İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tramvay istasyonunda Filistinli bir kadına ateş açtı.Kadının 'İsraillilere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddia edildi.İsrail polisinden yapılan kısa yazılı açıklamada, kadın şüphelinin hafif yaralandığı, İsrailliler arasında yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.Konuyla alakalı Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/israilde-yuz-binlerce-kisi-hukumetin-yargi-duzenlemesine-karsi-yine-sokaklara-indi-1073323734.html
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ortadoğu, israil, israil-filistin, polis, kadın, bıçaklı saldırı
ortadoğu, israil, israil-filistin, polis, kadın, bıçaklı saldırı
İsrail güçleri, Kudüs'te 'bıçaklı saldırı girişimi' iddiasıyla Filistinli bir kadını vurdu
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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli kadını, 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiasıyla ateş açarak yaraladı.
İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tramvay istasyonunda Filistinli bir kadına ateş açtı.
Kadının 'İsraillilere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddia edildi.
İsrail polisinden yapılan kısa yazılı açıklamada, kadın şüphelinin hafif yaralandığı, İsrailliler arasında yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.
Konuyla alakalı Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.