https://sputniknews.com.tr/20230709/gaziantepte-5-kacak-gocmen-yakalandi-2-organizator-tutuklandi-1073349663.html

Gaziantep'te 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T18:34+0300

2023-07-09T18:34+0300

2023-07-09T18:34+0300

türkiye

gaziantep

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

tutuklama

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon neticesinde, illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-511-kacak-gocmen-yakalandi-1073339012.html

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gaziantep, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tutuklama