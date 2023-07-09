https://sputniknews.com.tr/20230709/gaziantepte-5-kacak-gocmen-yakalandi-2-organizator-tutuklandi-1073349663.html
Gaziantep'te 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Gaziantep'te 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T18:34+0300
2023-07-09T18:34+0300
2023-07-09T18:34+0300
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gaziantep
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
tutuklama
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon neticesinde, illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-511-kacak-gocmen-yakalandi-1073339012.html
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gaziantep, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tutuklama
gaziantep, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tutuklama
Gaziantep'te 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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Gaziantep'te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon neticesinde, illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.