https://sputniknews.com.tr/20230709/fransada-kardesi-jandarma-aracinda-olen-siyah-genc-kendisini-darp-eden-polisten-sikayetci-olacak-1073353564.html
Fransa’da kardeşi jandarma aracında ölen siyah genç, kendisini darp eden polisten şikayetçi olacak
Fransa’da kardeşi jandarma aracında ölen siyah genç, kendisini darp eden polisten şikayetçi olacak
Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden kardeşi için düzenlenen gösteride polislerce darp edilen siyah genç Yusuf Traore'nin, şiddet gördüğü... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T22:11+0300
2023-07-09T22:11+0300
2023-07-09T22:11+0300
dünya
fransa
polis
gösteri
gözaltı
avrupa
şikayetçi
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2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore için kurulan 'Adama için Hakikat' adlı heyetin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Paris'te dün Adama için düzenlenen gösteride Yusuf'un gözaltına alındığı anımsatıldı.Yusuf Traore'nin polisin orantısız şiddetine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, gencin polislerce yüzüstü yere yatırdığı ifade edildi.Ardından doktorun Yusuf'un burnunda kırık, kafatasında ve gözünde travma, göğsünde, karnında ve belinde morluklar tespit ettiği aktarılan açıklamada, Yusuf Traore'nin kolluk kuvvetlerinden şikayetçi olacağı belirtildi.Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, gösteride gazetecilere yönelik şiddete ilişkin soruşturma başlatıldı.Gösteride ne olmuştu?Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda dün polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmiş, polis Yusuf Traore'yi yüzüstü yere yatırarak gözaltına almıştı.Gösteride bir kişiyi daha gözaltına alan polis, bazı göstericileri dağılmadıkları gerekçesiyle darp etmiş, alanda görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulunmuştu.Sosyal medyada yer alan görüntülerde, gözaltına alınan Yusuf Traore'nin karakoldan sedye ile hastaneye nakledildiği yer almıştı.Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmiştiAdama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/fransada-500den-fazla-bolge-siddet-olaylarina-sahne-oldu-1073204519.html
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fransa, polis, gösteri, gözaltı, avrupa, şikayetçi
fransa, polis, gösteri, gözaltı, avrupa, şikayetçi
Fransa’da kardeşi jandarma aracında ölen siyah genç, kendisini darp eden polisten şikayetçi olacak
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Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden kardeşi için düzenlenen gösteride polislerce darp edilen siyah genç Yusuf Traore'nin, şiddet gördüğü kolluk kuvvetlerinden şikayetçi olacağı belirtildi.
2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore için kurulan 'Adama için Hakikat' adlı heyetin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Paris'te dün Adama için düzenlenen gösteride Yusuf'un gözaltına alındığı anımsatıldı.
Yusuf Traore'nin polisin orantısız şiddetine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, gencin polislerce yüzüstü yere yatırdığı ifade edildi.
Ardından doktorun Yusuf'un burnunda kırık, kafatasında ve gözünde travma, göğsünde, karnında ve belinde morluklar tespit ettiği aktarılan açıklamada, Yusuf Traore'nin kolluk kuvvetlerinden şikayetçi olacağı belirtildi.
Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, gösteride gazetecilere yönelik şiddete ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gösteride ne olmuştu?
Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda dün polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmiş, polis Yusuf Traore'yi yüzüstü yere yatırarak gözaltına almıştı.
Gösteride bir kişiyi daha gözaltına alan polis, bazı göstericileri dağılmadıkları gerekçesiyle darp etmiş, alanda görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulunmuştu.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, gözaltına alınan Yusuf Traore'nin karakoldan sedye ile hastaneye nakledildiği yer almıştı.
Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti
Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.
Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.