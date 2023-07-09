https://sputniknews.com.tr/20230709/fenerbahceden-ataturk-stadi-icin-ilk-adim-1073339699.html

Fenerbahçe'den 'Atatürk Stadı' için ilk adım

Fenerbahçe'den 'Atatürk Stadı' için ilk adım

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ismini yeni sezonda Atatürk Stadı olarak değiştirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Saracoğlu Ailesi ile görüşerek... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T13:08+0300

2023-07-09T13:08+0300

2023-07-09T13:26+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

stadyum

şükrü saraçoğlu stadyumu

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Fenerbahçe, 2023- 24 sezonunda maçlarını Atatürk Stadı'nda oynamaya hazırlanıyor.Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. kuruluş yıldönümü töreninde dernek başkanı Rıfat Perahya'nın önerisiyle gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının Atatürk Stadı olması için çalışmalar son aşamaya geldi.Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe camiasına Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adını Atatürk Stadyumu olarak hediye etmek için aylardır uğraşan Başkan Ali Koç, önemli bir adımı daha attı.Ali Koç projeyi̇ netleşti̇rdi̇Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Saracoğlu Ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından onaylarını alarak projeyi netleştirdi. Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak. Başkan Ali Koç'un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230621/aykut-kocamandan-ali-koca-samimiyetine-guvenmiyorum-1072690673.html

şükrü saraçoğlu stadyumu

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fenerbahçe, ali koç, stadyum, şükrü saraçoğlu stadyumu