https://sputniknews.com.tr/20230709/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1073347699.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T17:05+0300

2023-07-09T17:05+0300

2023-07-09T18:25+0300

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ‘tahıl anlaşması’ etrafındaki durumu ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazar günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar Ukrayna'daki son gelişmeleri ve İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile ilgili durumu görüştü” ifadelerine yer verildi.Rus Dışişleri: Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Azov liderlerinin Ukrayna'ya iadesini görüştüRusya Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamada ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı ile Ukraynalı aşırı sağcı örgüt Azov Taburu liderlerinin Ukrayna’ya iadesini görüştüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Lavrov’un Türk mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmelere vurgu yaparak, Azov Taburu liderlerinin Kiev’e iadesi dahil olmak üzere bölgesel gündemi ele aldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Lavrov’un görüşme sırasında Kiev'e askeri teçhizat tedarikini sürdürme rotasının yıkıcılığına dikkat çektiği vurgulandı.Görüşmenin Türk tarafının girişimiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ankara'nın dikkati, Kiev rejimine askeri teçhizat sevkiyatını sürdürme rotasının yıkıcılığına çekildi. Buna yönelik adımların ancak olumsuz sonuçlara yol açabileceği vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230703/rus-disisleri-bakani-lavrov-ve-suriyeli-mevkidasi-mikdad-suriyedeki-durumu-gorustu-1073134004.html

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