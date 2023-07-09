https://sputniknews.com.tr/20230709/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1073347699.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T17:05+0300
2023-07-09T17:05+0300
2023-07-09T18:25+0300
dünya
rusya
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hakan fidan
sergey lavrov
görüşme
ikili görüşme
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ‘tahıl anlaşması’ etrafındaki durumu ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazar günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar Ukrayna'daki son gelişmeleri ve İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile ilgili durumu görüştü” ifadelerine yer verildi.Rus Dışişleri: Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Azov liderlerinin Ukrayna'ya iadesini görüştüRusya Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamada ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı ile Ukraynalı aşırı sağcı örgüt Azov Taburu liderlerinin Ukrayna’ya iadesini görüştüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Lavrov’un Türk mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmelere vurgu yaparak, Azov Taburu liderlerinin Kiev’e iadesi dahil olmak üzere bölgesel gündemi ele aldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Lavrov’un görüşme sırasında Kiev'e askeri teçhizat tedarikini sürdürme rotasının yıkıcılığına dikkat çektiği vurgulandı.Görüşmenin Türk tarafının girişimiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ankara'nın dikkati, Kiev rejimine askeri teçhizat sevkiyatını sürdürme rotasının yıkıcılığına çekildi. Buna yönelik adımların ancak olumsuz sonuçlara yol açabileceği vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/rus-disisleri-bakani-lavrov-ve-suriyeli-mevkidasi-mikdad-suriyedeki-durumu-gorustu-1073134004.html
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rusya, türkiye, hakan fidan, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme
rusya, türkiye, hakan fidan, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
17:05 09.07.2023 (güncellendi: 18:25 09.07.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ‘tahıl anlaşması’ etrafındaki durumu ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.
Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazar günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar Ukrayna'daki son gelişmeleri ve İstanbul’da yapılan ‘tahıl anlaşması’ ile ilgili durumu görüştü” ifadelerine yer verildi.
Rus Dışişleri: Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Azov liderlerinin Ukrayna'ya iadesini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamada ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı ile Ukraynalı aşırı sağcı örgüt Azov Taburu liderlerinin Ukrayna’ya iadesini görüştüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Lavrov’un Türk mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmelere vurgu yaparak, Azov Taburu liderlerinin Kiev’e iadesi dahil olmak üzere bölgesel gündemi ele aldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Lavrov’un görüşme sırasında Kiev'e askeri teçhizat tedarikini sürdürme rotasının yıkıcılığına dikkat çektiği vurgulandı.
Görüşmenin Türk tarafının girişimiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ankara'nın dikkati, Kiev rejimine askeri teçhizat sevkiyatını sürdürme rotasının yıkıcılığına çekildi. Buna yönelik adımların ancak olumsuz sonuçlara yol açabileceği vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.