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ÖZEL HABER
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19:30
2 dk
ÖZEL HABER
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21:17
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'ya uyarı: Yüzde 100 değil, yüzde 120 yap
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan'ın Ukrayna öfkesi: Yardımları engelleyeceğiz
21:43
1 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin 'Gri Filo'su ortaya çıktı
21:52
2 dk
ÖZEL HABER
İtalyan General Mini: Zelenskiy verdiği sözleri tutmalı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Arjantin'den BRICS atağı
22:15
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'dan tehlikeli plan: Nükleer atık taşıyan füze ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldıracak
22:31
2 dk
ÖZEL HABER
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar ziyaretini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar ziyaretini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T14:08+0300
2023-07-09T14:08+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
katar
ziyaret
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Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."
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cevdet yılmaz, mehmet şimşek, katar, ziyaret
cevdet yılmaz, mehmet şimşek, katar, ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar ziyaretini değerlendirdi

14:08 09.07.2023
© AA / Fatih KurtCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2023
© AA / Fatih Kurt
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi.
Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."
Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor
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