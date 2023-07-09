https://sputniknews.com.tr/20230709/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-katar-ziyaretini-degerlendirdi-1073341800.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T14:08+0300

2023-07-09T14:08+0300

2023-07-09T14:08+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

katar

ziyaret

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Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-bakan-simsek-katara-gidiyor-1073319522.html

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