https://sputniknews.com.tr/20230709/cumhurbaskani-erdogandan-kuzey-amerika-pakistan-kokenli-doktorlar-dernegine-video-mesaj-1073324844.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nın... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T03:21+0300

2023-07-09T03:21+0300

2023-07-09T03:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073127908_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_733b3eefe7a3489bfd66bb1253a665d9.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği'nin (APPNA) 46. Yıllık Konferansı Gala Yemeği'ne video mesaj gönderdi.Mesajında, derneğin 46'ncı Yıllık Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın selamlarını ileten Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Kader ortaklığımızın en son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler" ifadesini kullandı.Pakistan asıllı Amerikalıların da APPNA bünyesinde düzenlenen yardım kampanyasıyla depremin ardından Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Erdoğan, "Depremzedelerimiz bu zor günlerimizde sergilediğiniz dayanışmayı asla unutmayacaktır. 11 vilayetimizi etkileyen, 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremin yaralarının sarılmasında da sizlerin desteğine ve duasına güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'İslam düşmanlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, doktor