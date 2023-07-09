https://sputniknews.com.tr/20230709/brezilyada-coken-apartmanda-can-kaybi-14e-yukseldi-1073328279.html

Brezilya'da apartman çöktü: 14 ölü

Brezilya'da apartman çöktü: 14 ölü

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu can kaybının 14’e yükseldiği açıklandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T09:16+0300

2023-07-09T09:16+0300

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dünya

brezilya

apartman

ölü

çökme

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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 14’e yükseldi. Yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te şiddetli yağışlar etkili olurken Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.Vali ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 4 katlı apartmanda yaşayanların çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarılmıştı. Binanın, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldığı tahmin ediliyor.

brezilya

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brezilya, apartman, ölü, çökme