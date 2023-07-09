https://sputniknews.com.tr/20230709/brezilyada-coken-apartmanda-can-kaybi-14e-yukseldi-1073328279.html
Brezilya'da apartman çöktü: 14 ölü
Brezilya'da apartman çöktü: 14 ölü
Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu can kaybının 14’e yükseldiği açıklandı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T09:16+0300
2023-07-09T09:16+0300
2023-07-09T09:18+0300
dünya
brezilya
apartman
ölü
çökme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073328358_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8d813fcac22676463962b491d79c1d3f.jpg
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 14’e yükseldi. Yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te şiddetli yağışlar etkili olurken Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.Vali ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 4 katlı apartmanda yaşayanların çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarılmıştı. Binanın, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldığı tahmin ediliyor.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073328358_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_1ec44917a816bbbc2ca681afac5c75b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brezilya, apartman, ölü, çökme
brezilya, apartman, ölü, çökme
Brezilya'da apartman çöktü: 14 ölü
09:16 09.07.2023 (güncellendi: 09:18 09.07.2023) Abone ol
Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu can kaybının 14’e yükseldiği açıklandı.
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 14’e yükseldi.
Yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te şiddetli yağışlar etkili olurken Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Vali ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 4 katlı apartmanda yaşayanların çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarılmıştı. Binanın, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldığı tahmin ediliyor.