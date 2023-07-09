https://sputniknews.com.tr/20230709/bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-ulasima-kapatildi-1073349958.html

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Bolu’da etkisini artıran sağanak nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin içinde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri tarafından İstanbul istikameti trafiğe... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T18:42+0300

2023-07-09T18:42+0300

2023-07-09T18:42+0300

türkiye

bolu

bolu dağı

tünel

trafik

ulaşım

kapatma

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Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak sebebiyle şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde de su birikintileri sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin girişinde İstanbul istikametinde sağ şeritte su birikintisi oluştu. Oluşan birikinti nedeniyle karayolları ve trafik polisi ekipleri önlem amaçlı sağ şeridi kapattı. Karayolları ekiplerinin tahliye çalışmaları sürerken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyolun Bolu geçişinde etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle ise sürücüler yavaş ilerledi.Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-dahil-30-kent-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1073340274.html

türkiye

bolu

bolu dağı

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bolu, bolu dağı, tünel, trafik, ulaşım, kapatma