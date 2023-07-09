https://sputniknews.com.tr/20230709/adalet-bakani-tunc-malatyaya-yeni-adliye-binasini-kisa-surede-kazandiracagiz-1073324678.html

Adalet Bakanı Tunç: Malatya'ya yeni adliye binasını kısa sürede kazandıracağız

Adalet Bakanı Tunç: Malatya'ya yeni adliye binasını kısa sürede kazandıracağız

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Malatya'ya yeni bir adliye binasını kısa süre içerisinde kazandıracağız. Yapım ihalesini 24... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T03:12+0300

2023-07-09T03:12+0300

2023-07-09T03:12+0300

türkiye

yılmaz tunç

malatya

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'ya inşa edilecek yeni adliye binasının ihalesinin 24 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da valiliği ziyaret etti, Vali Hulusi Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü.Malatya Büyükşehir Belediyesinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Tunç, burada açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin yaralarının sarılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını, buna milletin de ortak olduğunu dile getiren Tunç, yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesi anlamında bütün illerde büyük çalışmalar yapıldığını belirtti.Deprem bölgesinde adalet hizmetlerine yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Tunç, binalardan örnekler alınarak delillerin toplanması için büyük çaba gösterildiğini, cezai soruşturmaların başlatıldığını ve bunlarla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.'Yeni konutların yapılmasıyla ilgili önemli mesafeler alındı'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:Depremden etkilenen vatandaşların dertleri ve sıkıntılarının gündemlerinden hiç düşmediğini vurgulayan Tunç, seçim süreci boyunca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin unutmadığını, sürekli bölgedeki illerin ziyaret edildiğini anlattı.Bakan Tunç, şunları kaydetti:Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya milletvekilleri Abdurrahman Babacan, Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak eşlik etti.

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