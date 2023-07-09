https://sputniknews.com.tr/20230709/abdde-duzensiz-gocmenlere-karsi-sinirdaki-nehirde-bariyer-kurma-hazirligi-1073325086.html
ABD'de düzensiz göçmenlere karşı sınırdaki nehirde bariyer kurma hazırlığı
ABD'de düzensiz göçmenlere karşı sınırdaki nehirde bariyer kurma hazırlığı
ABD’nin Teksas eyaleti, düzensiz göçmenleri engellemek için sınırdaki Rio Grande nehri üzerine bariyer kurmaya hazırlanıyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T04:00+0300
2023-07-09T04:00+0300
2023-07-09T04:00+0300
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Teksas Halk Güvenliği Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sınır kasabası Eagle Pass bölgesinde, nehrin üzerine kurulmak üzere nakledilen bazı büyük turuncu şamandıraların fotoğrafları yer aldı.Paylaşımda, "Şamandıralar geldi ve Rio Grande'deki deniz bariyerinin montajı başlıyor" ifadesine yer verildi.Teksas Halk Güvenliği Departmanı sözcüsü Chris Olivarez, AP’ye yaptığı açıklamada, şamandıraların iki hafta içinde nehrin ortasına 305 metre uzunluğunda bariyer şeklinde kurulacağını belirtti.Teksas Valisi Gret Abbott, yüzer bariyerlerin gerekirse hareket ettirilebileceğini ve nehrin birden çok yerine uzatılabileceğini kaydetti.Öte yandan, göçmen hakları savunucuları söz konusu şamandıraların nehir geçişlerinde ölümlere neden olabileceği konusunda uyarırken, çevreciler de su yüzeyine yerleştirilecek bariyerlerin nehirin akışına ve doğal hayata etkisi olacağı gerekçesiyle bu önleme tepki gösteriyor.Temmuzun ilk haftasında, biri bebek olmak üzere 4 düzensiz göçmen, Eagle Pass bölgesinde Rio Grande nehrini geçmeye çalışırken boğulmuştu.Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında geliyor.Bu yıl şu ana kadar 270 bin düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.
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abd, teksas, düzensiz göç, twitter , göçmen, göçmen krizi
abd, teksas, düzensiz göç, twitter , göçmen, göçmen krizi
ABD'de düzensiz göçmenlere karşı sınırdaki nehirde bariyer kurma hazırlığı
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ABD’nin Teksas eyaleti, düzensiz göçmenleri engellemek için sınırdaki Rio Grande nehri üzerine bariyer kurmaya hazırlanıyor.
Teksas Halk Güvenliği Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sınır kasabası Eagle Pass bölgesinde, nehrin üzerine kurulmak üzere nakledilen bazı büyük turuncu şamandıraların fotoğrafları yer aldı.
Paylaşımda, "Şamandıralar geldi ve Rio Grande'deki deniz bariyerinin montajı başlıyor" ifadesine yer verildi.
Teksas Halk Güvenliği Departmanı sözcüsü Chris Olivarez, AP’ye yaptığı açıklamada, şamandıraların iki hafta içinde nehrin ortasına 305 metre uzunluğunda bariyer şeklinde kurulacağını belirtti.
Teksas Valisi Gret Abbott, yüzer bariyerlerin gerekirse hareket ettirilebileceğini ve nehrin birden çok yerine uzatılabileceğini kaydetti.
Öte yandan, göçmen hakları savunucuları söz konusu şamandıraların nehir geçişlerinde ölümlere neden olabileceği konusunda uyarırken, çevreciler de su yüzeyine yerleştirilecek bariyerlerin nehirin akışına ve doğal hayata etkisi olacağı gerekçesiyle bu önleme tepki gösteriyor.
Temmuzun ilk haftasında, biri bebek olmak üzere 4 düzensiz göçmen, Eagle Pass bölgesinde Rio Grande nehrini geçmeye çalışırken boğulmuştu.
Eagle Pass, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas sınırındaki geçiş noktalarının başında geliyor.
Bu yıl şu ana kadar 270 bin düzensiz göçmenin bu bölgeden giriş yaptığı kaydediliyor.