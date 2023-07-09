https://sputniknews.com.tr/20230709/40-yil-once-evlatlik-verilen-kizini-ariyor-138-bin-dolar-miras-birakacak-1073321627.html

40 yıl önce evlatlık verilen kızını arıyor: 138 bin dolar miras bırakacak

40 yıl önce evlatlık verilen kızını arıyor: 138 bin dolar miras bırakacak

Çinli bir anne, bebeğinin 40 yıl önce anne babanın izni alınmadan akrabalarınca evlatlık verildiğini belirterek, bulduğu takdirde kızına, 138 bin dolarlık... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T00:09+0300

2023-07-09T00:09+0300

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Çinli annenin 40 yıl önce evlat verilen kızını 138 bin dolar miras bırakmak için aradığı aktarıldı.South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in güneydoğusundaki Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde yaşayan 64 yaşındaki Vang Yüncuan, 1983'de kendisi ve eşinin izni olmadan evlatlık verilen kızını arıyor.Vang, 1981'de henüz 21 yaşında kızına hamileyken eşine müebbet hapis cezası verildiğini ve eşinin Mayıs 1982'de kısa süreliğine kızını görebildiğini aktararak, içinde bulunduğu "zor durum" nedeniyle 1983'de kendisi evde değilken eşinin aile büyüklerinin kızını Pekin'e götürerek başka bir aileye evlatlık verdiğini anlattı.Vang, cezasının hafifletilmesiyle 1998'de salıverilen eşiyle kızlarını aramak istediğinde eşinin kız kardeşinin "Çocuğunuz iyi, yaşıyor ve kızınızı aramayın." dediğini belirtti.'Kızımın evlatlık olduğunu bilmediğini öğrendim'Kızlarının hayatında 40 yıldır olmamaktan ve babasının suç geçmişinden utanç duyduklarını söyleyen Vang, ilk başta kızlarının yeni yaşam düzenini bozmaktan çekindiklerini ifade etti.Yaşlandıkça kızlarına duydukları özlemin arttığını vurgulayan Vang, "Arada kaldım. Dayanamayıp Pekin'deki arkadaşlarımdan araştırmalarını rica ettim ve kızımın evlatlık olduğunu bilmediğini öğrendim" dedi.Vang, 1991'de kızının Pekin'in Haydian bölgesinde yaşadığını öğrendiğini ancak 2021'de resmi olarak kızlarını aramaya başladıklarını kaydetti.Kızlarını bulmak için Hangcou Toplum Güvenliği Dairesine kızlarının DNA örneğini sunan Vang, diğer ipuçlarının kızının doğum adı ve sağ kolundaki doğum lekesi olduğunu belirtti.Vang, eşinin 2022'de 69 yaşında kalp krizi sonrası vefatından önce son dileğinin kızını bulmak olduğunu, bulunması halinde kızına 138 bin dolarlık mirasını bırakacağını vurgulayarak, "Para kızımızın kaybının yerini dolduramaz fakat iyi niyetimizi ve babasının son dileğini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

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