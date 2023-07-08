Tunç: Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar cezaevine dönmeyecek
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
© AA / Hakan Nural
Adalet Bakanı Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kovid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlüler için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen maddeyi duyurdu.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre;
31/7/2023 tarihi itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.
31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.”
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 7, 2023
•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik…