https://sputniknews.com.tr/20230708/soygu-tankcilarin-t-90-proriv-tanklarini-yonetme-egitimini-denetledi-1073305741.html

Şoygu, tankçıların T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi

Şoygu, tankçıların T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlerin T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T11:12+0300

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rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

t-90m proriv

şoygu

sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi'ni ziyareti sırasında, T-90M Proriv tank mürettebatının sürüş ve muharebe atış eğitimlerini denetlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, T-90 Proriv tank mürettebatının sürüş ve muharebe atışları eğitimini denetledi. Mürettebatın eğitimi, muharebe eğitiminin tüm unsurlarının uygulanmasına imkan veren modern interaktif simülatör komplekslerinde de gerçekleştiriliyor” denildi.T-90M’de modernize edilmiş atış kontrol sistemi ve daha modern doldurma sistemi ile donatılan yeni kule modülü dikkat çekiyor, 125 mm’lik düz namlulu topun yanı sıra modülde 7.62’lik PKTM makineli tüfek ve NSV-12.7 ağır makineli tüfek yer alıyor.Tankın haberleşme sistemleri, motorları, doldurma mekanizması, atış kontrol sistemi ve tüm yazılımları tamamen yenilendi, araca çok kanallı panoramik termal nişangah sistemi takıldı.

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