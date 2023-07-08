https://sputniknews.com.tr/20230708/soygu-tankcilarin-t-90-proriv-tanklarini-yonetme-egitimini-denetledi-1073305741.html
Şoygu, tankçıların T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi
Şoygu, tankçıların T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlerin T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T11:12+0300
2023-07-08T11:12+0300
2023-07-08T11:12+0300
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
t-90m proriv
şoygu
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi'ni ziyareti sırasında, T-90M Proriv tank mürettebatının sürüş ve muharebe atış eğitimlerini denetlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, T-90 Proriv tank mürettebatının sürüş ve muharebe atışları eğitimini denetledi. Mürettebatın eğitimi, muharebe eğitiminin tüm unsurlarının uygulanmasına imkan veren modern interaktif simülatör komplekslerinde de gerçekleştiriliyor” denildi.T-90M’de modernize edilmiş atış kontrol sistemi ve daha modern doldurma sistemi ile donatılan yeni kule modülü dikkat çekiyor, 125 mm’lik düz namlulu topun yanı sıra modülde 7.62’lik PKTM makineli tüfek ve NSV-12.7 ağır makineli tüfek yer alıyor.Tankın haberleşme sistemleri, motorları, doldurma mekanizması, atış kontrol sistemi ve tüm yazılımları tamamen yenilendi, araca çok kanallı panoramik termal nişangah sistemi takıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/sebekino-sakinlerinin-eve-donusu-bombardiman-nedeniyle-durduruldu-1073305246.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, t-90m proriv, şoygu, sergey şoygu
rusya, rusya savunma bakanlığı, t-90m proriv, şoygu, sergey şoygu
Şoygu, tankçıların T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askerlerin T-90 ‘Proriv’ tanklarını yönetme eğitimini denetledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Güney Askeri Bölgesi'ni ziyareti sırasında, T-90M Proriv tank mürettebatının sürüş ve muharebe atış eğitimlerini denetlediği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı, T-90 Proriv tank mürettebatının sürüş ve muharebe atışları eğitimini denetledi. Mürettebatın eğitimi, muharebe eğitiminin tüm unsurlarının uygulanmasına imkan veren modern interaktif simülatör komplekslerinde de gerçekleştiriliyor” denildi.
T-90M’de modernize edilmiş atış kontrol sistemi ve daha modern doldurma sistemi ile donatılan yeni kule modülü dikkat çekiyor, 125 mm’lik düz namlulu topun yanı sıra modülde 7.62’lik PKTM makineli tüfek ve NSV-12.7 ağır makineli tüfek yer alıyor.
Tankın haberleşme sistemleri, motorları, doldurma mekanizması, atış kontrol sistemi ve tüm yazılımları tamamen yenilendi, araca çok kanallı panoramik termal nişangah sistemi takıldı.