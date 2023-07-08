https://sputniknews.com.tr/20230708/silede-selde-mahsur-kalan-2-kisi-helikopterle-kurtarildi-1073318918.html

Şile’de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Şile’de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

İstanbul'un Şile ilçesinde selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Kurtarılma anları ekiplerin kamerasına yansıdı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

şile

sel

helikopter

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Şile’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göksu Deresi aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.Mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

türkiye

şile

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şile, sel, helikopter