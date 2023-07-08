https://sputniknews.com.tr/20230708/silede-selde-mahsur-kalan-2-kisi-helikopterle-kurtarildi-1073318918.html
Şile’de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
Şile’de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
İstanbul'un Şile ilçesinde selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Kurtarılma anları ekiplerin kamerasına yansıdı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T21:53+0300
2023-07-08T21:53+0300
2023-07-08T22:07+0300
türkiye
şile
sel
helikopter
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Şile’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göksu Deresi aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.Mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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şile, sel, helikopter
Şile’de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
21:53 08.07.2023 (güncellendi: 22:07 08.07.2023) Abone ol
İstanbul'un Şile ilçesinde selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Kurtarılma anları ekiplerin kamerasına yansıdı.
Şile’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göksu Deresi aşırı yağıştan dolayı taştı.
Oluşan selde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.
Mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.