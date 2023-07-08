https://sputniknews.com.tr/20230708/sebekino-sakinlerinin-eve-donusu-bombardiman-nedeniyle-durduruldu-1073305246.html
Vali duyurdu: Şebekino sakinlerinin eve dönüşü bombardıman nedeniyle durduruldu
Vali duyurdu: Şebekino sakinlerinin eve dönüşü bombardıman nedeniyle durduruldu
Belgorod Valisi Gladkov, daha önce Şebekino'dan tahliye edilen kent sakinlerinin eve dönüşünün yoğun bombardıman nedeniyle durdurulduğunu bildirdi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T10:43+0300
2023-07-08T10:43+0300
2023-07-08T10:43+0300
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ukrayna
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna krizi
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi'nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı nedeniyle daha önce tahliye edilen sakinlerin geçici barınma merkezlerinden Şebekino'ya dönüşünün durdurulduğunu duyurdu.Gladkov, Ukrayna birliklerinin gece saatlerinde Grad çoklu roketatar sistemlerinden Şebekino’yu bombaladığını, mermilerden birinin merkezi pazara isabet etmesi sonucunda çıkan yangında sebze deposu ve bir otomobilin alev aldığı bilgisini paylaştı.Gladkov, “Şebekino'daki gece bombardımanının ardından, kentin onarımı çalışmalarında yer alan inşaatçılarımız için iki günlük bir hafta sonu tatili verilmesi ve kent sakinlerinin geçici konaklama yerlerinden geri dönüşünün durdurulmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-verebiliriz-1073296655.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod
Vali duyurdu: Şebekino sakinlerinin eve dönüşü bombardıman nedeniyle durduruldu
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Belgorod Valisi Gladkov, daha önce Şebekino'dan tahliye edilen kent sakinlerinin eve dönüşünün yoğun bombardıman nedeniyle durdurulduğunu bildirdi.
Rusya’nın Belgorod Bölgesi'nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı nedeniyle daha önce tahliye edilen sakinlerin geçici barınma merkezlerinden Şebekino'ya dönüşünün durdurulduğunu duyurdu.
Gladkov, Ukrayna birliklerinin gece saatlerinde Grad çoklu roketatar sistemlerinden Şebekino’yu bombaladığını, mermilerden birinin merkezi pazara isabet etmesi sonucunda çıkan yangında sebze deposu ve bir otomobilin alev aldığı bilgisini paylaştı.
Gladkov, “Şebekino'daki gece bombardımanının ardından, kentin onarımı çalışmalarında yer alan inşaatçılarımız için iki günlük bir hafta sonu tatili verilmesi ve kent sakinlerinin geçici konaklama yerlerinden geri dönüşünün durdurulmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.