https://sputniknews.com.tr/20230708/rus-milletvekili-erdoganin-sozleri-ukraynanin-natoya-katilimina-yardim-anlamina-gelmiyor-1073318642.html
Rus milletvekili: Erdoğan'ın sözleri Ukrayna'nın NATO'ya katılımına yardım anlamına gelmiyor
Rus milletvekili: Erdoğan'ın sözleri Ukrayna'nın NATO'ya katılımına yardım anlamına gelmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ile ilgili açıklamalarını yorumlayan Rus milletvekili Belik, Ukrayna’nın NATO’ya girmeyi hak ettiğini düşünmek ile bu sürece... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T21:43+0300
2023-07-08T21:43+0300
2023-07-08T21:43+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Dmitriy Belik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna’nın NATO üyeliğini hak ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini yorumladı.Belik, “Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya layık görmek ve bir şekilde buna katkıda bulunmak iki farklı şeydir, destek sözleri çoğu zaman sözde kalıyor. Genel olarak Türk liderin söyleminde çatışmanın tarafları arasında arabulucu olma arzusu görülebiliyor, bu uygun bir pozisyondur” diye konuştu.Erdoğan’ın ‘ulusal çıkarları ve kendi emellerini ön plana’ koyarak siyasi durumu yönetmeyi çalıştığına dikkat çeken Belik, “Türk liderin Ukrayna'ya destek ile ilgili sözleri, NATO ülkelerinin izlediği vektör mantığına dayanıyor, ancak bu söz konusu müzakerelerin sonucunun durum üzerinde herhangi bir etkisi olacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.Erdoğan için Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha iyi olması değil, Türkiye'nin kendi girişimleri önemli olduğunu dile getiren Belik, “Tahıl anlaşması konusuna gelince Ankara, kendisine yarar sağladığı için anlaşmanın uzatılmasını bekliyor, ancak bu konuda karar Moskova’ya ait” vurgusunu yaptı.
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Rus milletvekili: Erdoğan'ın sözleri Ukrayna'nın NATO'ya katılımına yardım anlamına gelmiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ile ilgili açıklamalarını yorumlayan Rus milletvekili Belik, Ukrayna’nın NATO’ya girmeyi hak ettiğini düşünmek ile bu sürece bir şekilde yardım etmenin farklı şeyler olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Dmitriy Belik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna’nın NATO üyeliğini hak ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini yorumladı.
Belik, “Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya layık görmek ve bir şekilde buna katkıda bulunmak iki farklı şeydir, destek sözleri çoğu zaman sözde kalıyor. Genel olarak Türk liderin söyleminde çatışmanın tarafları arasında arabulucu olma arzusu görülebiliyor, bu uygun bir pozisyondur” diye konuştu.
Erdoğan’ın ‘ulusal çıkarları ve kendi emellerini ön plana’ koyarak siyasi durumu yönetmeyi çalıştığına dikkat çeken Belik, “Türk liderin Ukrayna'ya destek ile ilgili sözleri, NATO ülkelerinin izlediği vektör mantığına dayanıyor, ancak bu söz konusu müzakerelerin sonucunun durum üzerinde herhangi bir etkisi olacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.
Erdoğan için Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha iyi olması değil, Türkiye'nin kendi girişimleri önemli olduğunu dile getiren Belik, “Tahıl anlaşması konusuna gelince Ankara, kendisine yarar sağladığı için anlaşmanın uzatılmasını bekliyor, ancak bu konuda karar Moskova’ya ait” vurgusunu yaptı.