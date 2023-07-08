https://sputniknews.com.tr/20230708/otomobilde-tum-modellere-zam-1073310477.html

Otomobilde tüm modellere zam

Otomobilde tüm modellere zam

Fiyatların her geçen gün yükseldiği otomobilinde sektöründe tüm modellere Katma Değer Vergisi (KDV) oranına gelen artış nedeniyle bir zam daha geldi. KDV... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T13:57+0300

2023-07-08T13:57+0300

2023-07-08T13:57+0300

otomobil

ekonomi

fiyat artışı

zam

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv

kdv

katma değer vergisi (kdv)

araba

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:98:999:659_1920x0_80_0_0_2bbf398b6449f244852b3341a16e847c.jpg

Depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 25’e çıkarılması sonrasında vergi artırmak için ikinci önlem paketi açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile KDV oranları yeniden belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı. Buna göre Otomobil sektöründe KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerdeki vergi, yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı, ortalama bir aracın fiyatı yaklaşık 17 bin TL zamlanmış oldu. 1 milyon liralık aracın fiyatı 1 milyon 16 bin 950 TL'ye yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230708/zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-kimler-yararlanabilecek-1073308996.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kdv oranı otomobilleri etkiler mi, kdv artışı otomobiller fiyatlarını etkileyecek mi