https://sputniknews.com.tr/20230708/kilicdaroglu-partimi-guvenli-limana-goturecegim-ve-yenilesmenin-onunde-hicbir-engel-birakmayacagim-1073321465.html
Kılıçdaroğlu: Partimi güvenli limana götüreceğim ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım
Kılıçdaroğlu: Partimi güvenli limana götüreceğim ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım"... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T23:43+0300
2023-07-08T23:43+0300
2023-07-08T23:43+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürüyor.Halk Tv’den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, ‘değişim’ tartışmaları ve ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.Kılıçdaroğlu, seçimli kurultayın ne zaman yapılacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:Kendisine ve partiye yönelik eleştirilere ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var" dedi."Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz" diye devam Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer dahil olmak üzere bütün belediyle başkanlarının çok başarılı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Partimi güvenli limana götüreceğim ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.
Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürüyor.
Halk Tv’den Fikret Bila'ya konuşan
Kılıçdaroğlu, ‘değişim’ tartışmaları ve ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, seçimli kurultayın ne zaman yapılacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:
Kurultay sürecini başlattık. İlçe kongreleri, il kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek.
Kendisine ve partiye yönelik eleştirilere ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var" dedi.
"Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz" diye devam Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten parçalamak güçlenerek çıkacaktır.”
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer dahil olmak üzere bütün belediyle başkanlarının çok başarılı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:
"Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar, yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir."