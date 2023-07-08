https://sputniknews.com.tr/20230708/istanbul-valisi-duyurdu-116-firina-ceza-kesildi-1073320006.html
İstanbul Valisi duyurdu: 116 fırına ceza kesildi
İstanbul Valisi duyurdu: 116 fırına ceza kesildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T22:29+0300
2023-07-08T22:29+0300
2023-07-08T22:29+0300
türkiye
davut gül
fırın
istanbul
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İstanbul'da 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi.Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir" ifadelerini kullandı.Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
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davut gül, fırın, istanbul
davut gül, fırın, istanbul
İstanbul Valisi duyurdu: 116 fırına ceza kesildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.
İstanbul'da 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları için ceza kesildi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.