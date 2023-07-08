https://sputniknews.com.tr/20230708/istanbul-valiligi-zam-iddiasini-yalanladi-200-gram-ekmek-hl-5-lira-1073311423.html

İstanbul Valiliği, zam iddiasını yalanladı: 200 gram ekmek hâlâ 5 lira

İstanbul Valiliği, zam iddiasını yalanladı: 200 gram ekmek hâlâ 5 lira

İstanbul'da 230 grama düşürülen ekmeğin 8 TL'ye yükseldiği iddia edilirken, İstanbul Valiliği, iddiayı yalanladı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T14:59+0300

2023-07-08T14:59+0300

2023-07-08T14:59+0300

istanbul valiliği

ekmek

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İstanbul'da ekmek kilogramı 35,5 TL'ye yükselirken, 240 gram olan ekmek 230 grama düşürüldüğü ve fiyatı da 8 TL'ye yükseltildiği ifade edilmişti. Öte yandan simit ve poğaçanın 10 TL, açma ise 12 TL olduğu iddia edilmişti.Geçen günlerde, Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.Demir, "Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu" demişti.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise zam iddiası yalanlanırken, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

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istanbul valiliği, ekmek