https://sputniknews.com.tr/20230708/istanbul-valiligi-zam-iddiasini-yalanladi-200-gram-ekmek-hl-5-lira-1073311423.html
İstanbul Valiliği, zam iddiasını yalanladı: 200 gram ekmek hâlâ 5 lira
İstanbul Valiliği, zam iddiasını yalanladı: 200 gram ekmek hâlâ 5 lira
İstanbul'da 230 grama düşürülen ekmeğin 8 TL'ye yükseldiği iddia edilirken, İstanbul Valiliği, iddiayı yalanladı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T14:59+0300
2023-07-08T14:59+0300
2023-07-08T14:59+0300
istanbul valiliği
ekmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068620261_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_cbcfbb381dbe37114164330353f0f3a2.jpg
İstanbul'da ekmek kilogramı 35,5 TL'ye yükselirken, 240 gram olan ekmek 230 grama düşürüldüğü ve fiyatı da 8 TL'ye yükseltildiği ifade edilmişti. Öte yandan simit ve poğaçanın 10 TL, açma ise 12 TL olduğu iddia edilmişti.Geçen günlerde, Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.Demir, "Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu" demişti.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise zam iddiası yalanlanırken, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068620261_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_132fc7bd45dfdcdfe0d5ceef744a220c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul valiliği, ekmek
İstanbul Valiliği, zam iddiasını yalanladı: 200 gram ekmek hâlâ 5 lira
Abone ol
İstanbul'da 230 grama düşürülen ekmeğin 8 TL'ye yükseldiği iddia edilirken, İstanbul Valiliği, iddiayı yalanladı.
İstanbul'da ekmek kilogramı 35,5 TL'ye yükselirken, 240 gram olan ekmek 230 grama düşürüldüğü ve fiyatı da 8 TL'ye yükseltildiği ifade edilmişti. Öte yandan simit ve poğaçanın 10 TL, açma ise 12 TL olduğu iddia edilmişti.
Geçen günlerde, Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.
Demir, "Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu" demişti.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise zam iddiası yalanlanırken, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.