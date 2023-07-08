https://sputniknews.com.tr/20230708/hindistanda-yerel-secimlerdeki-kavgalarda-18-kisi-hayatini-kaybetti-1073321142.html

Hindistan'da yerel seçimlerdeki kavgalarda 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da yerel seçimlerdeki kavgalarda 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda 18 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T23:23+0300

2023-07-08T23:23+0300

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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 104 milyon nüfuslu Batı Bengal eyaletinde halk, belediye seçimleri için sandık başına gitti.Sandık başlarında çıkan kavgalarda eyaletin yönetimindeki Trinamool Kongre Partisinden (TMC) 10, Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinden 3'er, Hindistan Komünist Partisinden 2 kişi yaşamını yitirdi.Gün içinde çok sayıda sandığın tahrip edildiği ve bazı okullarda oy pusulalarının ateşe verildiği kaydedildi.Murshidabad bölgesinde ise bazı kişilerin polis aracını kundakladığı öne sürüldü.Şiddet olayları konusunda partiler birbirini suçladıBJP, TMC'yi olaylardan sorumlu tutarken Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur, Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee'nin 'cinayetler ve kaos olmadan' bir seçimi yönetemeyeceğini öne sürdü.Hindistan Ulusal Kongresi partisinden Adhir Ranjan Chowdhury ise seçimlerin kasten erken başlatıldığını ve sahte oyların kullanıldığını iddia etti.Öte yandan, TMC'den Sashi Panja da 'şok edici' olaylarda BJP, Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinin işbirliği yaptıklarını öne sürdü.

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hindistan, yerel seçimler, öldü, asya & pasifik