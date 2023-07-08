https://sputniknews.com.tr/20230708/hindistanda-yerel-secimlerdeki-kavgalarda-18-kisi-hayatini-kaybetti-1073321142.html
Hindistan'da yerel seçimlerdeki kavgalarda 18 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da yerel seçimlerdeki kavgalarda 18 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda 18 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T23:23+0300
2023-07-08T23:23+0300
2023-07-08T23:25+0300
dünya
hindistan
yerel seçimler
öldü
asya & pasifik
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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 104 milyon nüfuslu Batı Bengal eyaletinde halk, belediye seçimleri için sandık başına gitti.Sandık başlarında çıkan kavgalarda eyaletin yönetimindeki Trinamool Kongre Partisinden (TMC) 10, Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinden 3'er, Hindistan Komünist Partisinden 2 kişi yaşamını yitirdi.Gün içinde çok sayıda sandığın tahrip edildiği ve bazı okullarda oy pusulalarının ateşe verildiği kaydedildi.Murshidabad bölgesinde ise bazı kişilerin polis aracını kundakladığı öne sürüldü.Şiddet olayları konusunda partiler birbirini suçladıBJP, TMC'yi olaylardan sorumlu tutarken Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur, Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee'nin 'cinayetler ve kaos olmadan' bir seçimi yönetemeyeceğini öne sürdü.Hindistan Ulusal Kongresi partisinden Adhir Ranjan Chowdhury ise seçimlerin kasten erken başlatıldığını ve sahte oyların kullanıldığını iddia etti.Öte yandan, TMC'den Sashi Panja da 'şok edici' olaylarda BJP, Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinin işbirliği yaptıklarını öne sürdü.
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hindistan, yerel seçimler, öldü, asya & pasifik
hindistan, yerel seçimler, öldü, asya & pasifik
Hindistan'da yerel seçimlerdeki kavgalarda 18 kişi hayatını kaybetti
23:23 08.07.2023 (güncellendi: 23:25 08.07.2023) Abone ol
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda 18 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 104 milyon nüfuslu Batı Bengal eyaletinde halk, belediye seçimleri için sandık başına gitti.
Sandık başlarında çıkan kavgalarda eyaletin yönetimindeki Trinamool Kongre Partisinden (TMC) 10, Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinden 3'er, Hindistan Komünist Partisinden 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gün içinde çok sayıda sandığın tahrip edildiği ve bazı okullarda oy pusulalarının ateşe verildiği kaydedildi.
Murshidabad bölgesinde ise bazı kişilerin polis aracını kundakladığı öne sürüldü.
Şiddet olayları konusunda partiler birbirini suçladı
BJP, TMC'yi olaylardan sorumlu tutarken Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur, Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee'nin 'cinayetler ve kaos olmadan' bir seçimi yönetemeyeceğini öne sürdü.
Hindistan Ulusal Kongresi partisinden Adhir Ranjan Chowdhury ise seçimlerin kasten erken başlatıldığını ve sahte oyların kullanıldığını iddia etti.
Öte yandan, TMC'den Sashi Panja da 'şok edici' olaylarda BJP, Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Ulusal Kongresi partisinin işbirliği yaptıklarını öne sürdü.