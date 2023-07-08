https://sputniknews.com.tr/20230708/hikmet-cetin-kemal-kilicdaroglundan-ozur-diledi-maksadini-asan-sozler-soylemis-olabilirim-1073310625.html

Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi: Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim

Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi: Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim

Eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından özür diledi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T14:22+0300

2023-07-08T14:22+0300

2023-07-08T14:22+0300

politika

hikmet çetin

kemal kılıçdaroğlu

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Gazeteci Fatih Altaylı, Hikmet Çetin'in CHP'deki değişim tartışmaları hakkında, "Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyor. Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyor" dediğini yazdı.Sözleri siyaset gündeminde oturan Hikmet Çetin, bugün Altaylı'ya yaptığı açıklamada, “Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim” dedi.CHP yönetiminden Çetin'e bazı sitem ve eleştiriler gitmiş olabileceğini belirten Altaylı, "Sevgili Hikmet Abi, bunları yazarak seni zor duruma düşürdü isem ben de senden özür dilerim. 'Fatih, bunlar ardamızda' deseydin, emin ol yazmazdım" ifadesini kullandı.

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hikmet çetin, kemal kılıçdaroğlu