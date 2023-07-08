https://sputniknews.com.tr/20230708/galatasaraydan-icardiye-yeni-teklif-1073310352.html
Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif
Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif
Galatasaray, Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. PSG ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T13:48+0300
2023-07-08T13:48+0300
2023-07-08T13:48+0300
spor
mauro icardi
gala
galatasaray sk
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Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.Habertürk'ün aktardığı habere göre, Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi.Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.Dev transferi tamamlamak için teklifini yükselten Galatasaray, Arjantinli yıldızın PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı.Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.
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mauro icardi, gala, galatasaray sk
mauro icardi, gala, galatasaray sk
Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif
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Galatasaray, Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. PSG ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.
PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Habertürk'ün aktardığı habere göre, Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi.
Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.
Dev transferi tamamlamak için teklifini yükselten Galatasaray, Arjantinli yıldızın PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı.
Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.