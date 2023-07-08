https://sputniknews.com.tr/20230708/galatasaraydan-icardiye-yeni-teklif-1073310352.html

Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif

Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif

Galatasaray, Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. PSG ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T13:48+0300

2023-07-08T13:48+0300

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spor

mauro icardi

gala

galatasaray sk

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Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.Habertürk'ün aktardığı habere göre, Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi.Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.Dev transferi tamamlamak için teklifini yükselten Galatasaray, Arjantinli yıldızın PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı.Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

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mauro icardi, gala, galatasaray sk