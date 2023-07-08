https://sputniknews.com.tr/20230708/fethiyede-kayip-danimarkali-turist-olu-bulundu-1073314433.html

Fethiye'de kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

Fethiye'de kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

Tatil için Fethiye'ye gelen ve 5 gün önce kaybolan Danimarkalı Thomas Bjoerk Gaard, Kabak Koyu yakınlarında ölü bulundu. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T18:17+0300

2023-07-08T18:17+0300

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turist

danimarka

fethiye

türkiye

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Fethiye’de 5 gündür kayıp olarak aranılan Danimarkalı turistin cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, tatil için Fethiye’ye gelen Danimarka vatandaşı 38 yaşındaki Thomas Bjoerk Gaard yürüyüş için çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.Turistin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri Faralya Mahallesi’nde yaptığı 5 saatlik aramanın sonunda Danimarkalı turistin cesedini buldu. Turistin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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