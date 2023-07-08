https://sputniknews.com.tr/20230708/fethiyede-kayip-danimarkali-turist-olu-bulundu-1073314433.html
Fethiye'de kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu
Fethiye'de kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu
Tatil için Fethiye'ye gelen ve 5 gün önce kaybolan Danimarkalı Thomas Bjoerk Gaard, Kabak Koyu yakınlarında ölü bulundu. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T18:17+0300
2023-07-08T18:17+0300
2023-07-08T18:28+0300
turist
danimarka
fethiye
türkiye
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Fethiye’de 5 gündür kayıp olarak aranılan Danimarkalı turistin cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, tatil için Fethiye’ye gelen Danimarka vatandaşı 38 yaşındaki Thomas Bjoerk Gaard yürüyüş için çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.Turistin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri Faralya Mahallesi’nde yaptığı 5 saatlik aramanın sonunda Danimarkalı turistin cesedini buldu. Turistin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
danimarka
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turist, danimarka, fethiye
turist, danimarka, fethiye
Fethiye'de kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu
18:17 08.07.2023 (güncellendi: 18:28 08.07.2023) Abone ol
Tatil için Fethiye'ye gelen ve 5 gün önce kaybolan Danimarkalı Thomas Bjoerk Gaard, Kabak Koyu yakınlarında ölü bulundu.
Fethiye’de 5 gündür kayıp olarak aranılan Danimarkalı turistin cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, tatil için Fethiye’ye gelen Danimarka vatandaşı 38 yaşındaki Thomas Bjoerk Gaard yürüyüş için çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.
Turistin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri Faralya Mahallesi’nde yaptığı 5 saatlik aramanın sonunda Danimarkalı turistin cesedini buldu.
Turistin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.