https://sputniknews.com.tr/20230708/eskisehirde-olen-zerin-kilinc-davasinda-erkek-arkadasina-agirlastirilmis-muebbet-istemi-1073307808.html

Eskişehir'de ölen Zerin Kılınç davasında erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Eskişehir'de ölen Zerin Kılınç davasında erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Zerin Kılınç'ın apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada, erkek arkadaşı Yılmaz S... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T12:19+0300

2023-07-08T12:19+0300

2023-07-08T12:19+0300

yaşam

eskişehir

müebbet hapis cezası

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Eskişehir'de, geçen yıl Zerin Kılınç'ın (36) bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz'da görülecek ve karar beklenen davanın duruşması öncesi Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını celse arası mahkemeye sundu.Esas hakkındaki son görüşte, maktul Zerin Kılınç ile sanık Yılmaz S'ye ait cep telefonlarının incelenmesi neticesinde, sanık ile maktul arasında kıskançlıklardan kaynaklı tartışmaların bulunduğu belirtildi.Sanığın, çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia ettiği maktul ile tartıştığı aktarılan mütalaada, 4 Haziran 2022 tarihi ve sonrasında maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği kaydedildi.Mütalaada, dosya kapsamında alınan mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri, sanığın birbiriyle çelişen savunmaları ile deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanık Yılmaz S. ile maktul Zerin Kılınç'ın sevgili oldukları, aralarında kıskançlık sebebiyle sürekli tartışma yaşandığı bilgisine yer verildi.Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışma çıktığı, sanığın pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu aktarıldı.Bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılan sanık Yılmaz S'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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eskişehir, müebbet hapis cezası