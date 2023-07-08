https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-bakan-simsek-katara-gidiyor-1073319522.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar'a gidiyor. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T22:20+0300
2023-07-08T22:20+0300
2023-07-08T22:40+0300
türkiye
ortadoğu
şimşek
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
recep tayyip erdoğan
körfez
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidecek.AA'nın aktardığı bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
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ortadoğu, şimşek, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, recep tayyip erdoğan, körfez
ortadoğu, şimşek, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, recep tayyip erdoğan, körfez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor
22:20 08.07.2023 (güncellendi: 22:40 08.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidecek.
AA'nın aktardığı bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.
Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.