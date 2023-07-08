https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-bakan-simsek-katara-gidiyor-1073319522.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar'a gidiyor. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T22:20+0300

2023-07-08T22:20+0300

2023-07-08T22:40+0300

türkiye

ortadoğu

şimşek

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

recep tayyip erdoğan

körfez

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a gidecek.AA'nın aktardığı bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

türkiye

körfez

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ortadoğu, şimşek, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, recep tayyip erdoğan, körfez