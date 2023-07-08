https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogan-gumushane-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1073315319.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı
Gümüşhane'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T18:30+0300
2023-07-08T18:30+0300
2023-07-08T19:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
gümüşhane
toplu açılış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'de toplu açılış töreninde kalabalığa hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, gümüşhane, toplu açılış
recep tayyip erdoğan, gümüşhane, toplu açılış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı
18:30 08.07.2023 (güncellendi: 19:29 08.07.2023) Abone ol
Gümüşhane'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'de toplu açılış töreninde kalabalığa hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Sadece 7'li koalisyonu değil Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini sandığa gömdünüz.
28 Mayıs’tan bu yana kendilerine gelemediler. Şu anda hala birbiriyle dövüşüyorlar. Milletin zekasıyla alay edenler, yaşadıkları şoku hala atlatamadılar.
İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı
Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var.