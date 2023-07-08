https://sputniknews.com.tr/20230708/bati-basini-rus-hava-uzay-kuvvetleri-ukraynadaki-f-16-savas-ucagi-servis-personelini-imha-edecek-1073307357.html

Batı basını: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna'daki F-16 savaş uçağı servis personelini imha edecek

Batı basını: Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna'daki F-16 savaş uçağı servis personelini imha edecek

Newsweek, ABD Siber Komutanlığı eski başkan yardımcısı emekli Korgeneral Charlie Moore’a dayandırarak verdiği haberinde, Batılı ülkelerin Kiev'e F-16 uçakları... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T11:49+0300

2023-07-08T11:49+0300

2023-07-08T11:49+0300

ukrayna krizi

greg bagwell

rob bauer

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newsweek

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Haberde, Charlie Moore’un, “Sovyet uçaklarından farklı olarak, F-16'ların uçuşlar için merkezi üslere ihtiyacı olacak ve bu da onları Rus saldırılarının hedefi haline getirecek. Bu üslerde Ukrayna, bakım sağlayacak Batılı veya Nato uzmanlarına ihtiyaç duyacak. Silahlı çatışma yasalarına göre, Rusya için çok ama çok ilginç bir hedef haline geliyorlar” ifadelerine yer verildi.Haberde, Ukraynalıların sadece uçakları uçurmayı değil, aynı zamanda onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmelerinin ne kadar süreceğinin belli olmadığına dikkat çekildi.İngiliz Ordusu’nun eski üst düzey komutanlarından Hava Kuvvetleri Mareşali Greg Bagwell de daha önce Newsweek’e demecinde, ABD veya NATO ülkelerinden herhangi bir askeri personelin Ukrayna'ya gönderileceğinden şüphe duyduğunu ifade etmişti.Daha önce, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, Ukrayna'nın karşı saldırı tamamlanana kadar F-16 savaş uçakları almayacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/korkunc-bir-hata-abdli-kongre-uyeleri-bidenin-ukraynaya-misket-bombasi-destegini-elestirdi-1073300411.html

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greg bagwell, rob bauer, nato, ingiltere, newsweek, f-16, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler