Balıkesir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Medvedev'den tahıl koridoru çıkışı: Şişman yüzlü Avrupalı kasabalıları beslemek bizim görevimiz değil

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı: Batı'nın baskısına rağmen Rusya'ya minnettarız

Putin, kendisi için ağlayan kızı Kremlin'de ağırladı

ABD haber dergisi yazdı: Rus istihbaratı her şeyi biliyor

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Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşması imzalanarak ya da Amerikalıların 1945'te kullandığı gibi nükleer silahla biter