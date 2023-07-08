Balıkesir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Lavrov: Batı, Rusya'ya karşı Nazi koalisyonu kurdu
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Fransa'da olaylar durulmuyor: Batı'nın hoşgörüsüzlüğü
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Avusturya Dışişleri Bakanı: Rusya, Avrupa tarihi ve kültürünün parçası
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ABD'li paralı askerden itiraf: Ukrayna askerleri eğitimsiz
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Ukrayna'da sığınak yolsuzluğu: 5,5 milyon dolar
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Hindistan Başbakanı'ndan Putin'e 'yanındayız' mesajı
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Avrupa, el koyduğu Rus varlıklarını ne yapacağını tartışıyor
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Çeçenistan lideri Kadırov'un oyuncağı satışa çıktı
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Macaristan Başbakanı Orban: 1,5 yıldır Ukrayna'ya destek veriliyor sonuç sıfır, hatta eksi
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Batı basını: Ukrayna taaruzu hayal kırıklığı
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Almanya Başbakanı açıkladı: Ukrayna'ya o füzeleri vermeyeceğiz
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Japonya'dan Ukrayna'ya şartlı onay
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Medvedev'den tahıl koridoru çıkışı: Şişman yüzlü Avrupalı kasabalıları beslemek bizim görevimiz değil
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Fransız basını: BRICS'in kararı dolar hakimini zayıflatacak
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İran'in ŞİÖ üyeliği dengeleri nasıl değiştirecek?
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Tahıl koridorunda kriz: Türkiye olarak Rus tarafının sorunlarını anlayışla karşılıyoruz
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Arjantinli gazeteci Salgado: Ukrayna çocukları bombaladı
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ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ionov, Sputnik'e konuştu
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Hindistan açıkladı: 2024'te o ülke ŞİÖ'ye üye olacak
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Ukrayna'dan nükleer provokasyon
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Çinli uzman Ji Kaiyun: ŞİÖ'nün sınırları Batı Asya'ya uzandı
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Estonya'da Koos Partisi lideri: Estonya NATO yardımıyla Rusya'ya askeri provokasyon hazırlığında
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Ukrayna'ya uyarı: Yüzde 100 değil, yüzde 120 yap
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Macaristan'ın Ukrayna öfkesi: Yardımları engelleyeceğiz
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İtalyan General Mini: Zelenskiy verdiği sözleri tutmalı
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Arjantin'den BRICS atağı
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Ukrayna'dan tehlikeli plan: Nükleer atık taşıyan füze ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldıracak
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BAE Enerji ve Altyapı Bakanı: Batı'nın baskısına rağmen Rusya'ya minnettarız
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Putin, kendisi için ağlayan kızı Kremlin'de ağırladı
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Çin: ABD, Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürüyor
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Zelenskiy, Batı desteğini kaybetmekten korkunca nasıl geri adım attı?
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ABD haber dergisi yazdı: Rus istihbaratı her şeyi biliyor
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Ukrayna saldırısında 3'ü çocuk 68 sivil yaralandı
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Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşması imzalanarak ya da Amerikalıların 1945'te kullandığı gibi nükleer silahla biter
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ABD'nin 'Gri Filo'su ortaya çıktı
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Esir düşen birlik üyesi böyle konuştu: Ölmeye giden elitler
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Ukrayna'ya aşırı desteği NATO Genel Sekreterliği'nde etti
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NATO zirvesi öncesi Ukrayna'dan hamle
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Atom Enerjisi Ajansı’nın eski Baş Müfettişinden tehlike uyarısı
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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı
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Hedeflerinde kiliseler var: 3'ünü mühürlediler
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ABD bu kez de misket bombası mı verecek?