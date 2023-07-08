https://sputniknews.com.tr/20230708/altunun-avukatindan-aciklama-actigimiz-davada-chpli-ozelin-tazminat-odemesine-hukmedildi-1073321026.html
Altun'un avukatından açıklama: Açtığımız davada CHP'li Özel'in tazminat ödemesine hükmedildi
Altun'un avukatından açıklama: Açtığımız davada CHP'li Özel'in tazminat ödemesine hükmedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Tunç, "CHP'li Özgür Özel'in, Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız davada 10 bin lira... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T23:10+0300
2023-07-08T23:10+0300
2023-07-08T23:10+0300
türkiye
fahrettin altun
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
sezgin tunç
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in müvekkiline yönelik ifadeleri nedeniyle bugüne kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.Altun'un avukatı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davada 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi. Özel hakkında daha önce de tazminat kararları çıktığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:Tunç, Cumhuriyet gazetesi hakkındaki davanın da sonuçlandığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesinin Sayın Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi" ifadelerini kullandı.
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fahrettin altun, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, sezgin tunç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
fahrettin altun, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, sezgin tunç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
Altun'un avukatından açıklama: Açtığımız davada CHP'li Özel'in tazminat ödemesine hükmedildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Tunç, "CHP'li Özgür Özel'in, Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız davada 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in müvekkiline yönelik ifadeleri nedeniyle bugüne kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.
Altun'un avukatı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davada 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi. Özel hakkında daha önce de tazminat kararları çıktığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:
"CHP'li Özgür Özel'in, Sayın Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10 bin lira tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte."
Tunç, Cumhuriyet gazetesi hakkındaki davanın da sonuçlandığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesinin Sayın Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi" ifadelerini kullandı.