https://sputniknews.com.tr/20230708/abdli-gazeteci-abd-ukrayna-ordusunun-basarisizligi-nedeniyle-misket-bombasi-teslimine-karar-verdi-1073313753.html

ABD’li gazeteci: ABD, Ukrayna ordusunun başarısızlığı nedeniyle misket bombası teslimine karar verdi

ABD’li gazeteci: ABD, Ukrayna ordusunun başarısızlığı nedeniyle misket bombası teslimine karar verdi

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı aldığını... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T17:31+0300

2023-07-08T17:31+0300

2023-07-08T17:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

abd

ukrayna

misket bombası

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The Grayzone sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı aldığını yazdı.Blumenthal, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin misket bombası gönderme kararı, karşı saldırının başarısızlığından duyulan çaresizlikten kaynaklamıyor” ifadelerini kullandı.ABD’li gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yasaklı olan ‘Lepestok’ mayınlarını kullandığı göz önüne alındığında, Donetsk'teki sivillerin parça tesirli misket bombalarından zarar göreceğinden emin olunabileceğinizi de sözlerine ekledi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya içinde DPICM tipi 155 mm’lik top mermilerinin de bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Söz konusu top mermileri, uluslararası anlaşma ile yasaklanan misket bombalarıdır. Anlaşma 123 ülke tarafından onaylandı, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.

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ukrayna krizi, abd, ukrayna, misket bombası