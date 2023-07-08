https://sputniknews.com.tr/20230708/abdli-gazeteci-abd-ukrayna-ordusunun-basarisizligi-nedeniyle-misket-bombasi-teslimine-karar-verdi-1073313753.html
ABD’li gazeteci: ABD, Ukrayna ordusunun başarısızlığı nedeniyle misket bombası teslimine karar verdi
ABD’li gazeteci: ABD, Ukrayna ordusunun başarısızlığı nedeniyle misket bombası teslimine karar verdi
Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı aldığını... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T17:31+0300
2023-07-08T17:31+0300
2023-07-08T17:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
abd
ukrayna
misket bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065708483_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_ea15e261954d8f76fb81c011bfd618e8.jpg
The Grayzone sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı aldığını yazdı.Blumenthal, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin misket bombası gönderme kararı, karşı saldırının başarısızlığından duyulan çaresizlikten kaynaklamıyor” ifadelerini kullandı.ABD’li gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yasaklı olan ‘Lepestok’ mayınlarını kullandığı göz önüne alındığında, Donetsk'teki sivillerin parça tesirli misket bombalarından zarar göreceğinden emin olunabileceğinizi de sözlerine ekledi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya içinde DPICM tipi 155 mm’lik top mermilerinin de bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Söz konusu top mermileri, uluslararası anlaşma ile yasaklanan misket bombalarıdır. Anlaşma 123 ülke tarafından onaylandı, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065708483_136:0:1553:1063_1920x0_80_0_0_e598aefeb2625b56ad03be5c77ab4e3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, abd, ukrayna, misket bombası
ukrayna krizi, abd, ukrayna, misket bombası
ABD’li gazeteci: ABD, Ukrayna ordusunun başarısızlığı nedeniyle misket bombası teslimine karar verdi
Abone ol
Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı aldığını belirtti.
The Grayzone sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Blumenthal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı sorunlar nedeniyle Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı aldığını yazdı.
Blumenthal, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin misket bombası gönderme kararı, karşı saldırının başarısızlığından duyulan çaresizlikten kaynaklamıyor” ifadelerini kullandı.
ABD’li gazeteci, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yasaklı olan ‘Lepestok’ mayınlarını kullandığı göz önüne alındığında, Donetsk'teki sivillerin parça tesirli misket bombalarından zarar göreceğinden emin olunabileceğinizi de sözlerine ekledi.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya içinde DPICM tipi 155 mm’lik top mermilerinin de bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Söz konusu top mermileri, uluslararası anlaşma ile yasaklanan misket bombalarıdır. Anlaşma 123 ülke tarafından onaylandı, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.