https://sputniknews.com.tr/20230707/yokten-azami-sure-karari-1073293189.html
YÖK'ten 'azami süre' kararı
YÖK'ten 'azami süre' kararı
Azami öğrenim süresi dolan ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devamsızlık nedeniyle... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T20:13+0300
2023-07-07T20:13+0300
2023-07-07T20:13+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
azami süre
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Azami öğrenim süresi dolan ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin, hiç almadıkları veya devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları dersler için de sınav hakkından yararlanabileceği bildirildi.Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla alınan kararlar üniversitelere gönderildi.Buna göre, ön lisans ve lisans düzeyindeki 4, 5 ve 6 yıllık tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibarıyla uygulamayla değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), azami süre
yök, yükseköğretim kurulu (yök), azami süre
YÖK'ten 'azami süre' kararı
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Azami öğrenim süresi dolan ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları dersler için de sınav hakkından yararlanabilecek.
Azami öğrenim süresi dolan ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin, hiç almadıkları veya devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları dersler için de sınav hakkından yararlanabileceği bildirildi.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla alınan kararlar üniversitelere gönderildi.
Buna göre, ön lisans ve lisans düzeyindeki 4, 5 ve 6 yıllık tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.
Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibarıyla uygulamayla değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.
Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.
Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.