https://sputniknews.com.tr/20230707/yeni-zelandali-tur-sirketleri-yanardag-patlamasindaki-olumlerde-sorumluluklarini-kabul-etti-1073291388.html

Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerde sorumluluklarını kabul etti

Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerde sorumluluklarını kabul etti

Yeni Zelanda merkezli 3 tur şirketi, 2019’da ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı’nda yaşanan volkanik patlamada ölen 22 turiste ilişkin davada... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T19:25+0300

2023-07-07T19:25+0300

2023-07-07T19:25+0300

dünya

helikopter

volcanic air

volkan

turist

yanardağ

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Helikopter turu şirketleri Volcanic Air, Kahu NZ ve Aerius, gelecek hafta 6 diğer kuruluş ve kişiyle birlikte Auckland Bölge Mahkemesi'nde yargılanacak.Yargılamadan önce hakim karşısına çıkan 3 şirket temsilcisi, 22 turistin öldüğü olayda güvenlik ihlallerinden sorumlu oldukları suçlamasını kabul etti.Şirketler, dünyanın farklı ülkelerinden geziye katılan turistlerin ve personelin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını itiraf etti.Şirketlerin her biri için en fazla 927 bin dolar, sorumlu her birey için 300 bin dolar para cezası isteniyor.Uyarılara rağmen düzenlenen turistik geziler tartışılıyorPatlamadan iki hafta önce uzmanların “bölgede sismik aktivitenin arttı” uyarısı vermesine rağmen turistlerin ziyaretine izin verilmesi tartışmalara yol açıyor.Popüler bir turizm merkezi olan adada 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

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2023

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Sputnik Türkiye

helikopter, volcanic air, volkan, turist, yanardağ