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https://sputniknews.com.tr/20230707/yeni-zelandali-tur-sirketleri-yanardag-patlamasindaki-olumlerde-sorumluluklarini-kabul-etti-1073291388.html
Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerde sorumluluklarını kabul etti
Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerde sorumluluklarını kabul etti
Yeni Zelanda merkezli 3 tur şirketi, 2019’da ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı’nda yaşanan volkanik patlamada ölen 22 turiste ilişkin davada... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T19:25+0300
2023-07-07T19:25+0300
dünya
helikopter
volcanic air
volkan
turist
yanardağ
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Helikopter turu şirketleri Volcanic Air, Kahu NZ ve Aerius, gelecek hafta 6 diğer kuruluş ve kişiyle birlikte Auckland Bölge Mahkemesi'nde yargılanacak.Yargılamadan önce hakim karşısına çıkan 3 şirket temsilcisi, 22 turistin öldüğü olayda güvenlik ihlallerinden sorumlu oldukları suçlamasını kabul etti.Şirketler, dünyanın farklı ülkelerinden geziye katılan turistlerin ve personelin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını itiraf etti.Şirketlerin her biri için en fazla 927 bin dolar, sorumlu her birey için 300 bin dolar para cezası isteniyor.Uyarılara rağmen düzenlenen turistik geziler tartışılıyorPatlamadan iki hafta önce uzmanların “bölgede sismik aktivitenin arttı” uyarısı vermesine rağmen turistlerin ziyaretine izin verilmesi tartışmalara yol açıyor.Popüler bir turizm merkezi olan adada 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.
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helikopter, volcanic air, volkan, turist, yanardağ
helikopter, volcanic air, volkan, turist, yanardağ

Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerde sorumluluklarını kabul etti

19:25 07.07.2023
© AP Photo / Mark BakerWhakaari Yanardağı
Whakaari Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Mark Baker
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Yeni Zelanda merkezli 3 tur şirketi, 2019’da ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı’nda yaşanan volkanik patlamada ölen 22 turiste ilişkin davada, güvenlik ihlallerinden sorumlu olduklarını kabul etti.
Helikopter turu şirketleri Volcanic Air, Kahu NZ ve Aerius, gelecek hafta 6 diğer kuruluş ve kişiyle birlikte Auckland Bölge Mahkemesi'nde yargılanacak.
Yargılamadan önce hakim karşısına çıkan 3 şirket temsilcisi, 22 turistin öldüğü olayda güvenlik ihlallerinden sorumlu oldukları suçlamasını kabul etti.
Şirketler, dünyanın farklı ülkelerinden geziye katılan turistlerin ve personelin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını itiraf etti.
Şirketlerin her biri için en fazla 927 bin dolar, sorumlu her birey için 300 bin dolar para cezası isteniyor.

Uyarılara rağmen düzenlenen turistik geziler tartışılıyor

Patlamadan iki hafta önce uzmanların “bölgede sismik aktivitenin arttı” uyarısı vermesine rağmen turistlerin ziyaretine izin verilmesi tartışmalara yol açıyor.
Popüler bir turizm merkezi olan adada 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.
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