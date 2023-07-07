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https://sputniknews.com.tr/20230707/wimbledonda-dunya-4-numarasi-ruud-2-turda-elendi-1073262371.html
Wimbledon'da dünya 4 numarası Ruud, 2. turda elendi
Wimbledon'da dünya 4 numarası Ruud, 2. turda elendi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2. turda elendi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T00:35+0300
2023-07-07T00:35+0300
spor
casper ruud
wimbledon tenis turnuvası
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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 4. gün maçları yapıldı.Birleşik Krallık'tan Liam Broady, tek erkeklerde dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud'u 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-2 yenerek 3. tura çıktı.Tek kadınlarda dünya 3 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Fransız rakibi Alize Cornet'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Jessica Pegula, İspanyol sporcu Cristina Bucsa'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.Tek kadınlarda dünya 5 numarası Fransız tenisçi Caroline Garcia, Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 3-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek 3. tura çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/wimbledonda-djokovic-3-tura-yukseldi-1073217842.html
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casper ruud, wimbledon tenis turnuvası
casper ruud, wimbledon tenis turnuvası

Wimbledon'da dünya 4 numarası Ruud, 2. turda elendi

00:35 07.07.2023
© AFP 2023 / MARTIN KEEPCasper Ruud
Casper Ruud - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / MARTIN KEEP
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2. turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 4. gün maçları yapıldı.
Birleşik Krallık'tan Liam Broady, tek erkeklerde dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud'u 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-2 yenerek 3. tura çıktı.
Tek kadınlarda dünya 3 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Fransız rakibi Alize Cornet'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Jessica Pegula, İspanyol sporcu Cristina Bucsa'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.
Tek kadınlarda dünya 5 numarası Fransız tenisçi Caroline Garcia, Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 3-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek 3. tura çıktı.
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