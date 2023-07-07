Vergi Uzmanı Türkmen: AYM’ye takılmasın diye vergi artışları deprem kılıfına sokuluyor

"Bütçe açığını bu tür çözümlerle kapatmak mümkün değil. ÖTV artışları gelecektir, gelir vergisi mükelleflerine ek vergi gelecektir. Seçimden önce seçim ekonomisi uygulandı ve oradaki vaatlerin bir bölümü yerine getirilmeye çalışıyor. 659 milyar liralık bütçe açığı hedefi vardı ve ilk beş ayda 263 milyar 590 milyon lirası gerçekleşti ama bütçeye baktığınızda çok daha yukarılara gideceğini görüyoruz. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması yılsonuna kadar 455 milyar liralık maliyeti de peşinden getiriyor.

Bütçe hakkı, vergi ve vergilerin yasallığı ilkesi konuları çok önemli. Vergiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkartamıyorsunuz. Avrupa’da bütçe yapıldığı zaman vatandaşlar bütçe ödeneğinden daha fazla pay istiyoruz diye sokağa çıkıyor ama Türkiye’de hem böyle bir anlayış yok hem de hesap verme derdi yok. İki senedir Sayıştay raporlarını göremiyoruz. Ödediğiniz verginin nereye harcandığını göremiyorsunuz ve bunun hesabını da soramıyorsunuz. Tüketim vergilerine yüklenilmesinin bir nedeni de vatandaş anlamadan vergi alındığı için hesap sorma kültürü de yurttaşlık bilinci de gelişmiyor.

AYM’ye takılmasın diye ek vergiler getiriliyor ve borçlanma limitleri arttırılıyor yasa teklifiyle ve orada diyor ki, 'deprem nedeniyle oluşan finans ihtiyacını karşılamak için'. Geçmişe yönelik vergiler getiriliyor ama bu Anayasa’ya aykırı. Anayasa Mahkemesi’ne takılmasın diye böyle yapılıyor. Depreme ilişkin şu ana kadar bütçeye yansıyan bir şey yok. 115 milyar lira bağış ve yardımı tahsil ettiler ve Nisan ayında 35 milyar lira şirketlerden ek vergi aldınız. Anayasa’ya aykırı vergiler ileride yargıdan dönmesin diye deprem olayı kılıf olarak kullanılıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlara bütçeye belirlenen borçlanma hakkını üç kata kadar arttırma yetkisi veriliyor ve böylece daha fazla borç alınacak.

Şu ana kadar 237 milyar lira faiz ödemiştik. Faiz gideri artacak ve o para da bütçe giderlerini arttıracak. Bundan sonraki dönemde kanun yasalaştıktan sonra 6 ayda bir sigara ve alkoldeki asgari mahdum güncelleniyordu şimdi akaryakıta da getiriliyor. Oradaki mahdum vergileriyle ilgili de Cumhurbaşkanına 5 kat arttırma yetkisi veriliyor. Tüketim vergileriyle açıklar kapatılmaya çalışılacak ama mümkün değil. O denli bir açık var ki Türkiye’nin bu noktadan çıkması için ya gökten dolar yağacak ya da meşhur sanatçımızın dediği gibi, ‘dolar lazımsa dolar basalım’ demişti. Bizim 10-20 milyar dolarla çözülecek bir problemimiz yok, 300 milyar dolar döviz açığı olan ülkemizden bahsediyoruz."