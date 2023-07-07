https://sputniknews.com.tr/20230707/ukrayna-ordusu-donetsk-ve-gorlovkayi-bombaladi-1073289309.html

Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı

Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun 25 dakika içinde Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 16 mermi attığını... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T17:44+0300

2023-07-07T17:44+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

bomba

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DHC Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, Ukrayna ordusunun bugün saat 11.35’te Donetsk şehrinin Petrovskiy ilçesine 155 mm kalibreli 5 mermi attığı ifade edildi. Daha sonra aynı yere saat 11.45’te 6 merminin daha atıldığı aktarıldı.Gorlovka şehrinin Nikitovkiy ilçesine de saat 12.00’de 152 mm kalibreli 5 mermi atıldı.

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