https://sputniknews.com.tr/20230707/ukrayna-ordusu-donetsk-ve-gorlovkayi-bombaladi-1073289309.html
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun 25 dakika içinde Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 16 mermi attığını... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:44+0300
2023-07-07T17:44+0300
2023-07-07T17:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
bomba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064354691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7278bf73a5707050d7da7be4defd2d1b.jpg
DHC Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, Ukrayna ordusunun bugün saat 11.35’te Donetsk şehrinin Petrovskiy ilçesine 155 mm kalibreli 5 mermi attığı ifade edildi. Daha sonra aynı yere saat 11.45’te 6 merminin daha atıldığı aktarıldı.Gorlovka şehrinin Nikitovkiy ilçesine de saat 12.00’de 152 mm kalibreli 5 mermi atıldı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064354691_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7af82b67d7caa5a305cbc13d3d0fe343.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, bomba
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun 25 dakika içinde Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 16 mermi attığını belirtti.
DHC Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, Ukrayna ordusunun bugün saat 11.35’te Donetsk şehrinin Petrovskiy ilçesine 155 mm kalibreli 5 mermi attığı ifade edildi. Daha sonra aynı yere saat 11.45’te 6 merminin daha atıldığı aktarıldı.
Gorlovka şehrinin Nikitovkiy ilçesine de saat 12.00’de 152 mm kalibreli 5 mermi atıldı.