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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/ukrayna-ordusu-donetsk-ve-gorlovkayi-bombaladi-1073289309.html
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı
Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun 25 dakika içinde Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 16 mermi attığını... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:44+0300
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DHC Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, Ukrayna ordusunun bugün saat 11.35’te Donetsk şehrinin Petrovskiy ilçesine 155 mm kalibreli 5 mermi attığı ifade edildi. Daha sonra aynı yere saat 11.45’te 6 merminin daha atıldığı aktarıldı.Gorlovka şehrinin Nikitovkiy ilçesine de saat 12.00’de 152 mm kalibreli 5 mermi atıldı.
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ukrayna, bomba
ukrayna, bomba

Ukrayna ordusu Donetsk ve Gorlovka’yı bombaladı

17:44 07.07.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun 25 dakika içinde Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 16 mermi attığını belirtti.
DHC Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, Ukrayna ordusunun bugün saat 11.35’te Donetsk şehrinin Petrovskiy ilçesine 155 mm kalibreli 5 mermi attığı ifade edildi. Daha sonra aynı yere saat 11.45’te 6 merminin daha atıldığı aktarıldı.
Gorlovka şehrinin Nikitovkiy ilçesine de saat 12.00’de 152 mm kalibreli 5 mermi atıldı.
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