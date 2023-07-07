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https://sputniknews.com.tr/20230707/thyde-doluluk-rekoru-1073272190.html
THY'de doluluk rekoru
THY'de doluluk rekoru
Toplam yolcu sayısını Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artırarak 7.7 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83.4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83.7... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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türk hava yolları (thy)
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Türk Hava Yolları (THY), haziranda 7,7 milyon yolcu taşıyarak yüzde 83,5 doluluk oranına ulaştı.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin Haziran 2023 trafik sonuçlarına yer verildi.Toplam yolcu sayısını Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artırarak 7,7 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti. Böylece ortalamada yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşıldı.Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022'de 2,1 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyon oldu.Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştı.
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thy, türk hava yolları (thy)
thy, türk hava yolları (thy)

THY'de doluluk rekoru

12:35 07.07.2023
© turkishairlines.comTürk Hava Yolları pilot
Türk Hava Yolları pilot - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© turkishairlines.com
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Toplam yolcu sayısını Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artırarak 7.7 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83.4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83.7 olarak gerçekleşti. Böylece ortalamada yüzde 83.5 doluluk oranına ulaşıldı.
Türk Hava Yolları (THY), haziranda 7,7 milyon yolcu taşıyarak yüzde 83,5 doluluk oranına ulaştı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin Haziran 2023 trafik sonuçlarına yer verildi.
Toplam yolcu sayısını Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artırarak 7,7 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti. Böylece ortalamada yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşıldı.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022'de 2,1 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyon oldu.
Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştı.
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