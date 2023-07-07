https://sputniknews.com.tr/20230707/tartistigi-eglence-mekani-sahibinin-agaca-bagli-kopegine-kursun-yagdirdi-1073296978.html

Tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine kurşun yağdırdı

Tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine kurşun yağdırdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği o anlar, güvenli... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T23:50+0300

2023-07-07T23:50+0300

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türkiye

eğlence

eğlence merkezi

köpek

sakarya

karasu

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.İHA’nın haberine göre, M.O. isimli kişi, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi. Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermiyi boşalttı.Olay anına ait görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı

türkiye

sakarya

karasu

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eğlence, eğlence merkezi, köpek, sakarya, karasu