https://sputniknews.com.tr/20230707/tartistigi-eglence-mekani-sahibinin-agaca-bagli-kopegine-kursun-yagdirdi-1073296978.html
Tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine kurşun yağdırdı
Tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine kurşun yağdırdı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği o anlar, güvenli... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:50+0300
2023-07-07T23:50+0300
2023-07-07T23:50+0300
türkiye
eğlence
eğlence merkezi
köpek
sakarya
karasu
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.İHA’nın haberine göre, M.O. isimli kişi, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi. Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermiyi boşalttı.Olay anına ait görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı
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eğlence, eğlence merkezi, köpek, sakarya, karasu
eğlence, eğlence merkezi, köpek, sakarya, karasu
Tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine kurşun yağdırdı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
İHA’nın haberine göre, M.O. isimli kişi, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi. Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermiyi boşalttı.
Olay anına ait görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı