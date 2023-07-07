https://sputniknews.com.tr/20230707/super-ligde-yeni-sezonda-kullanilacak-mac-topu-tanitildi-1073274521.html

Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topu tanıtıldı: Futbolculara kolaylık sağlayacak

Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topu tanıtıldı: Futbolculara kolaylık sağlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topunu tanıttı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T13:21+0300

2023-07-07T13:21+0300

2023-07-07T13:40+0300

spor

top

türkiye futbol federasyonu (tff)

tanıtım

süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073274070_0:127:720:532_1920x0_80_0_0_c29d30366fb6fee0bce55346b53e9cf2.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kullanılacak maç topu tanıtıldı.Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel ligler top sponsoru Puma arasındaki iş birliğinin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu olan yeni Puma Orbita modeli taraftarların beğenisine sunuldu. Global spor markası Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak" ifadeleri yer aldı.Açıklamada tasarımda Türkiye'ye özgü motiflerin kullanıldığı belirtilirken, "Yeni Orbita topunun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. Puma, yeni Orbita modelini geliştirirken her seviyeden futbolcunun oyun kalitesini yükseltmeyi hedefledi. Puma Orbita'nın yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapısı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine imkân sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

top, türkiye futbol federasyonu (tff), tanıtım, süper lig