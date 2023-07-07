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Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topu tanıtıldı: Futbolculara kolaylık sağlayacak
Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topu tanıtıldı: Futbolculara kolaylık sağlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topunu tanıttı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:21+0300
2023-07-07T13:40+0300
spor
top
türkiye futbol federasyonu (tff)
tanıtım
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kullanılacak maç topu tanıtıldı.Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel ligler top sponsoru Puma arasındaki iş birliğinin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu olan yeni Puma Orbita modeli taraftarların beğenisine sunuldu. Global spor markası Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak" ifadeleri yer aldı.Açıklamada tasarımda Türkiye'ye özgü motiflerin kullanıldığı belirtilirken, "Yeni Orbita topunun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. Puma, yeni Orbita modelini geliştirirken her seviyeden futbolcunun oyun kalitesini yükseltmeyi hedefledi. Puma Orbita'nın yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapısı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine imkân sağlıyor" ifadelerine yer verildi.
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top, türkiye futbol federasyonu (tff), tanıtım, süper lig
top, türkiye futbol federasyonu (tff), tanıtım, süper lig

Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topu tanıtıldı: Futbolculara kolaylık sağlayacak

13:21 07.07.2023 (güncellendi: 13:40 07.07.2023)
© Twitter/@TFF_OrgSüper Lig'in yeni futbol topu
Süper Lig'in yeni futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Twitter/@TFF_Org
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda kullanılacak maç topunu tanıttı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonunda kullanılacak maç topu tanıtıldı.
Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel ligler top sponsoru Puma arasındaki iş birliğinin ardından 2023-2024 futbol sezonunun resmi topu olan yeni Puma Orbita modeli taraftarların beğenisine sunuldu. Global spor markası Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada tasarımda Türkiye'ye özgü motiflerin kullanıldığı belirtilirken, "Yeni Orbita topunun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. Puma, yeni Orbita modelini geliştirirken her seviyeden futbolcunun oyun kalitesini yükseltmeyi hedefledi. Puma Orbita'nın yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapısı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine imkân sağlıyor" ifadelerine yer verildi.
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